Молодежная сборная Украины обыграла Исландию в последнем туре отбора Евро-2017

В Рейкьявике завершился матч отборочного турнира Евро-2017 среди молодежных команд (U-21), в котором сборная Украины обыграла команду Исландии.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.

Судьба матча была решена на последних минутах игры.

В первом тайме более удачливыми оказались хозяева поля. Они владели небольшим преимуществом и на 22-й минуте счет открыл Даниэль Лео Гретарссон.

Основные события в матче развернулись во втором тайме. Счет в игре на 56-й минуте сравнял Андрей Борячук. На 70-й минуте Артем Беседин вывел команду Украины вперед - 2:1. А на 88-й минуте Элиас Мар Омарссон сравнял счет - 2:2.

После этого наступила развязка, которая оказалась драматичной для хозяев поля. На 90-й минуте Борячук забил победный гол сборной Украины, а через 4 минуты Александр Зубков установил окончательный счет матча - 4:2.

Таким образом, сборная Украины набрала 14 очков и заняла 3-е место в итоговой турнирной таблице Группы 3. Украинцы пропустили вперед команды Македонии (21), Франции (20) и Исландии (18), которую не пустили исландцев в финал Евро-2017. Аутсайдерами группы оказались команды Шотландии (8) и Северной Ирландии (2).

Евро-2017 пройдет летом следующего года в Польше.