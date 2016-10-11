Белорус Поклад пополнит тренерский штаб "Карпат"

Белорусский специалист Юрий Поклад пополнит тренерский штаб «зелено-белых», сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Тренер начнет выполнять свои обязанности, как только закончатся формальные процедуры оформления разрешения на трудоустройство.

Неизменным останется предыдущий тренерский штаб: Андрей Тлумак, Андрей Сапуга и Владимир Марчук.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Почетный президент ФК «Карпаты» Петр Дыминский представил команде нового главного тренера – белорусского специалиста Олега Дулуба. Контракт со специалистом будет действовать 5 лет.