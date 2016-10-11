"Динамо" сможет рассчитывать на Цыганкова перед матчем с "Бенфикой"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков успеет восстановиться к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Об этом сообщил Football24.ua, ссылаясь на старшего врача "Динамо" Леонида Миронова.

Цыганков уже завершил лечение травмы, полученной несколько дней назад. Сейчас 18-летний футболист проходит физическую реабилитацию, а через три дня ему предстоит пройти контрольное обследование.

Читайте такжеНовый лидер "Динамо" не сыграет за сборную Украины против Турции и КосовоТаким образом, участие Цыганкова в матче украинской Премьер-лиги против одесского "Черноморца", который состоится 15 октября, маловероятно. Однако к поединку с "Бенфикой" он уже может быть готов.

Напомним, Виктор Цыганков впервые был вызван в национальную сборную Украины накануне матчей против отборочного турнира ЧМ-2018 против сборных Турции и Косово. Однако из-за травмы полузащитник в последний момент был исключен из состава.

Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" состоится 19 октября на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.