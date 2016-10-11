Роналду вошел в шестерку лучших бомбардиров в истории европейских сборных

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных всех времен. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Это произошло после того, как португалец забил пять голов в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Андорры (6:0) и Фарерских островов (6:0).

Читайте такжеОтбор ЧМ-2018. Франция победила Нидерланды, Беларусь опозорилась в матче с Люксембургом (результаты матчей)Теперь на счету Роналду 66 голов за национальную команду, что на четыре больше, чем у Златана Ибрахимовича, который завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016.

Лидирует в рейтинге голеадоров легендарный форвард мадридского "Реала" Ференц Пушкаш, который в середине прошлого века играл за сборные Венгрии и Испании. Он забил 84 гола в 89 матчах за эти национальные команды.

Далее следуют Шандор Кочиш (Венгрия), Мирослав Клозе (Германия), Герд Мюллер (ФРГ) и Робби Кин (Ирландия).