Шевченко: Ярмоленко и Коноплянка решают, кто будет бить пенальти в сборной Украины

Право определять, кто будет пробивать пенальти в сборной Украины, получили полузащитники Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко. Об этом в интервью газете "Спорт-Экспресс" рассказал главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

В частности, так произошло в матче со сборной Турции, когда пенальти успешно пробил Андрей Ярмоленко.

"Пенальтистов в команде должно быть несколько, а бить следует тому, кто чувствует уверенность и готовность в конкретный момент. Я попросил, чтобы Андрей [Ярмоленко] с Женей [Коноплянкой] между собой решали этот вопрос непосредственно на поле.

Они и решили: Ярмоленко подошел к мячу – и забил. А что было бы, назначь арбитр пенальти в игре с Косово, мне неизвестно", - сказал Шевченко

Напомним, на прошлой неделе сборная Украины провела два матча отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года - против Турции (2:2) и Косово (3:0).