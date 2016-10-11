Форвард сборной Бельгии забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира

Форвард сборной Бельгии Кристиан Бентеке стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира по футболу, включая отборочные матчи. Об этом сообщает BBC.

В матче против Гибралтара ему удалось забить гол на 7-й секунде игры. Бентеке перехватил мяч у соперников на его половине поля, прошел в штрафную, где финтом обыграл оппонента, после чего отправил мяч в ворота.

Матч Бельгия - Гибралтар завершился со счетом 6:0 в пользу Бельгии, а Бентеке удалось сделать хет-трик.

Ранее рекорд самого быстрого гола принадлежал игроку сборной Сан-Марино Давиде Гвалтьери, который в 1993 году забил гол в ворота сборной Англии на восьмой секунде матча. Та встреча завершилась победой британской команды со счетом 7:1.

Отметим, что на клубном уровне 25-летний Бентеке выступает за английский "Кристал Пэлас", а ранее играл за "Ливерпуль" и "Астон Виллу". В нынешнем сезоне Премьр-лиги бельгиец провел 5 матчей, забив 3 гола.