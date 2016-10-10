Отбор ЧМ-2018. Франция победила Нидерланды, Беларусь опозорилась в матче с Люксембургом (результаты матчей)
В Европе состоялись очередные матчи 3-го тура европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу.
Сегодня прошла первая часть матчей 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах А, В и Н.
В центральном матче дня сборная Франции благодаря голу Поля Погба в первом тайме победила Нидерланды со счетом 1:0. Этот успех позволил команде Дидье Дешама возглавить турнирную таблицу группы А.
В других матчах дня отметим хет-трики португальца Андре Силвы и бельгийца Кристиана Бентеке, а также неудачу сборной Беларуси в домашнем матче с Люксембургом. Команда Александра Хацкевича играла весь второй тайм в большинстве, но не смогла вырвать победу над скромным соперником.
Группа А:
Беларусь - Люксембург - 1:1 (0:0)
Голы: Савицкий (80) - Джоаким (85).
Нидерланды - Франция - 0:1 (0:1)
Гол: Погба (30).
Швеция - Болгария - 3:0 (2:0)
Голы: Тойвонен (39), Хильемарк (45), Линделеф (58).
Положение команд:
1. Франция - 7;
2. Швеция - 7;
3. Нидерланды - 4;
4. Болгария - 3;
5. Беларусь - 2;
6. Люксембург - 1.
Группа В:
Читайте такжеОтбор ЧМ-2018. Сборная Исландии победила Турцию, Македония едва не шокировала Италию (результаты матчей)Андорра - Швейцария - 1:2 (0:1)
Голы: Мартинес (90) - Шер (19), Мехмеди (77).
Фареры - Португалия - 0:6 (0:3)
Голы: Андре Силва (12, 22, 37), Роналду (65), Моутиньо (90), Кансело (90+2).
Латвия - Венгрия - 0:2 (0:1)
Голы: Дьюрчо (10), Шалай (77).
Положение команд:
1. Швейцария - 9;
2. Португалия - 6;
3. Венгрия - 4;
4. Фареры - 4;
5. Латвия - 3;
6. Андорра - 0.
Группа Н:
Босния и Герцеговина - Кипр - 2:0 (0:0)
Гол: Джеко (70, 81).
Эстония - Греция - 0:2 (0:1)
Голы: Торосидис (2), Стафилидис (61).
Гибралтар - Бельгия - 0:6 (0:3)
Голы: Бентеке (1, 43, 55), Витсель (19), Мертенс (51), Азар (79).
Положение команд:
1. Бельгия - 9;
2. Греция - 9;
3. Босния и Герцеговина - 6;
4. Эстония - 3;
5. Кипр - 0;
6. Гибралтар - 0.