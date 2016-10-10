Отбор ЧМ-2018. Франция победила Нидерланды, Беларусь опозорилась в матче с Люксембургом (результаты матчей)

Сегодня прошла первая часть матчей 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах А, В и Н.

В центральном матче дня сборная Франции благодаря голу Поля Погба в первом тайме победила Нидерланды со счетом 1:0. Этот успех позволил команде Дидье Дешама возглавить турнирную таблицу группы А.

В других матчах дня отметим хет-трики португальца Андре Силвы и бельгийца Кристиана Бентеке, а также неудачу сборной Беларуси в домашнем матче с Люксембургом. Команда Александра Хацкевича играла весь второй тайм в большинстве, но не смогла вырвать победу над скромным соперником.

Группа А:

Беларусь - Люксембург - 1:1 (0:0)

Голы: Савицкий (80) - Джоаким (85).

Нидерланды - Франция - 0:1 (0:1)

Гол: Погба (30).

Швеция - Болгария - 3:0 (2:0)

Голы: Тойвонен (39), Хильемарк (45), Линделеф (58).

Положение команд:

1. Франция - 7;

2. Швеция - 7;

3. Нидерланды - 4;

4. Болгария - 3;

5. Беларусь - 2;

6. Люксембург - 1.

Группа В:

Читайте такжеОтбор ЧМ-2018. Сборная Исландии победила Турцию, Македония едва не шокировала Италию (результаты матчей)Андорра - Швейцария - 1:2 (0:1)

Голы: Мартинес (90) - Шер (19), Мехмеди (77).

Фареры - Португалия - 0:6 (0:3)

Голы: Андре Силва (12, 22, 37), Роналду (65), Моутиньо (90), Кансело (90+2).

Латвия - Венгрия - 0:2 (0:1)

Голы: Дьюрчо (10), Шалай (77).

Положение команд:

1. Швейцария - 9;

2. Португалия - 6;

3. Венгрия - 4;

4. Фареры - 4;

5. Латвия - 3;

6. Андорра - 0.

Группа Н:

Босния и Герцеговина - Кипр - 2:0 (0:0)

Гол: Джеко (70, 81).

Эстония - Греция - 0:2 (0:1)

Голы: Торосидис (2), Стафилидис (61).

Гибралтар - Бельгия - 0:6 (0:3)

Голы: Бентеке (1, 43, 55), Витсель (19), Мертенс (51), Азар (79).

Положение команд:

1. Бельгия - 9;

2. Греция - 9;

3. Босния и Герцеговина - 6;

4. Эстония - 3;

5. Кипр - 0;

6. Гибралтар - 0.