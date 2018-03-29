Сборная Украины: минимум очков при хорошей перспективе

На минувшей неделе сборная Украины по футболу провела два отборочных матча чемпионата мира-2018, добившись лишь ничьей в игре с достаточно посредственной на сегодняшний день командой Турции и одержав дежурную победу над записным аутсайдером из Косово.

Как и стартовая игра с Исландией, очередные матчи сборной Украины под руководством Андрея Шевченко оставили крайне неоднозначное впечатление. Снова есть ощущение, что от этих матчей мы получили меньше, чем могли бы получить. Впрочем, у каждой медали есть две стороны. Кто-то скажет, что мы бы обыграли Исландию, реализуй Коноплянка пенальти. Однако что бы мы говорили, если бы исландцы использовали наши грубые промахи в обороне уже при счете 1-0 в свою пользу.

Примерно так было и в турецкой Конье, где уже к середине первого тайма сборная Украины выигрывала с разницей в два мяча. А используй Артем Кравец стопроцентный шанс незадолго до перерыва, мы бы получили счет 3:0, который бы не оставлял туркам никаких шансов. Но вместо этого мы получили гол в раздевалку и куражную игру хозяев во второй половине встречи. Турки не только сравняли счет, но и имели все шансы дожать нашу команду в концовке. И если бы они это сделали, результат стоило бы признать справедливым. Как сказал после игры известный специалист, игрок звездного "Динамо" Лобановского середины 80-х годов Вадим Евтушенко, "такое впечатление, будто мы проиграли". Хотя понятно, что "отпускать" игру и со счета 2:0 очень обидно.

Не всё так просто было и в Кракове. Украина имела большое преимущество, но никак не могла воплотить его в комфортный счет на табло. А когда ты ведешь всего в один мяч, всегда нужно быть готовым к неприятному сюрпризу. И он вполне мог случиться, когда ворота Пятова спасла перекладина. И если бы не она, кто знает, сумели бы наши за оставшееся время подобрать ключи к воротам соперника, который почти наверняка всей командой отошел бы в собственную штрафную площадку. В подобных ситуациях проблемы возникают не только у нас, но и у более мастеровитых команд. И хорошо, что до этого дело не дошло.

Шевченко на послематчевой пресс-конференции неоднократно заострял свое внимание на 5-минутке в начале второго тайма, когда игроки защитной линии украинской сборной полностью утратили контроль над игрой. И сокрушался, мол, так играть совершенно непозволительно. Команда высокого класса, в отличие от Косова, за такой провал обязательно накажет.

В любом случае, ситуация после трех сыгранных туров могла развернуться так, что мы бы уже сейчас безнадежно отстали от конкурентов, имея в своем активе, скажем, одно очко. Вместе с тем, мы вполне могли претендовать и на максимум. В результате, имеем то, что имеем - пять очков из девяти возможных, ноль в графе поражений и первую победу Андрея Шевченко в качестве тренера. Мы на два очка отстаем от исландцев с хорватами, при этом впереди еще целых семь туров и целый год турнирной борьбы. Но это сухие цифры...

Сейчас же гораздо интереснее порассуждать о том, куда движется наша сборная, что в ней меняется и на что она способна в дальнейшем. Итак, Андрей Шевченко держит свое слово. Он не хочет, чтобы его команда играла в «бей-беги», а хочет видеть от нее современный, атакующий футбол, в котором именно его подопечные контролируют ситуацию на поле. К тому же всё это действо должно нравиться болельщикам. Понятно, что такие вещи не появляются на ровном месте, они не делаются быстро. Более того, выстраивать такой футбол, о котором говорит Шевченко, очень сложно. А исполнители у нас, откровенно говоря, не самого высокого уровня. Гораздо проще в такой ситуации строить игру вторым номером, сооружая надежные редуты у своих ворот и выжидая ошибки соперника. Но Шевченко уже успел привселюдно пообещать, что такого больше не будет.

Тренер выбрал сложный путь, и хотя бы за это, Шевченко нужно уважать. Ведь пока что он не сбивается с выбранного пути. Шевченко не шарахается из стороны в сторону, а упорно гнет свою линию. И хотя в двух первых попытках у него не все получилось в плане результата, он все-равно настаивал на своем.

Если сравнивать с дебютной игрой против исландцев, в матче с Турцией Шевченко произвел две замены в стартовом составе. Одна из них была вынужденной – травмированного Ракицкого заменил его одноклубник Ордец, хотя все были уверены, что на поле выйдет киевский динамовец Хачериди. Вторую замену вполне можно назвать тактической. Если против исландцев в роли нападающего выступил Коваленко, то в Конье на этой позиции сыграл номинальный форвард Кравец. В свою очередь, Коваленко оттянулся в полузащиту, а лишним оказался Сидорчук.

Команда времен Михаила Фоменко стремительно уходит в небытие, хотя исполнители остаются практически те же. Вместо набившей оскомину схемы с тремя опорниками в центре поля мы увидели трио Степаненко-Коваленко-Зинченко, в которой двое последних нацелены на атаку. И это не просто тактические изменения нового тренера. Для нашей сборной это почти революция. Такой смелости не позволял себе ни одни из наставников команды за все 25 лет ее существования.

И это в матче ни с кем-нибудь - это на выезде против Турции, которая у себя дома всегда чрезвычайно агрессивна и оказывает необычайное давление на соперника. И что самое любопытное, в следующей игре с Косово, стартовый состав украинцев повторился на сто процентов. Это только подтверждает слова Шевченко о том, что сборная Украины не будет подстраиваться под соперника, а думает о построении собственной игры и о выработке собственного стиля.

Говоря же о заменах стоит отметить, что в отличие от стартового состава, в двух последних матчах они были разными. Похоже, Шевченко учится на ходу и (куда же без этого деться) на собственных ошибках. В игре против Турции с заменами Шевченко не угадал. Он выпустил в перерыве Сидорчука вместо Зинченко в расчете на то, что киевский динамовец поможет Степаненко в сдерживании турецкого натиска. Но этот ход не сработал. Также вместо Коноплянки вышел Петряк, а вместо Кравца – Зозуля. Эти замены не сумели погасить турецкий огонь. В последние 15 минут напряжение у наших ворот было невероятным, и хорошо, что турки ограничились всего двумя голами.

Зато в игре с Косово Зинченко заменил Ротань. Едва Руслан появился на поле, сразу стало понятно, для чего сделана эта замена. Именно Ротань стал той фигурой, которая успокоила нашу команду. Именно Ротань навел порядок в центре поля и стал настоящим его хозяином. А еще и гол забил... Возможно, именно Ротаня нам не хватило в Конье во втором тайме.

Вместо Коноплянки вышел не Петряк, а его одноклубник Караваев. И создал гол спустя несколько минут после своего выхода. И только Кравца традиционно заменил Зозуля. Форвард испансокго "Бетиса" особо ничем не запомнился, да и времени у него было немного. Возможно, были бы у нас другие нападающие, Шевченко выпустил бы кого-то другого.

Уже после матча с Косово, на пресс-конференции, Шевченко отметил: "Касательно замен, в частности, выхода на поле Караваева, то мои помощники мне хорошо подсказывали. Удачные замены - плод общей работы тренерского штаба, моих помощников в частности".

Как отметил после матча Тарас Степаненко, хорошему специалисту достаточно нескольких тренировок, чтобы игра команды изменилась радикально. Конечно, всем нам очень бы хотелось, чтобы Шевченко вырос в хорошего специалиста. Но тренировок во главе сборной у него и впрямь было несколько. Перед дебютной игрой с Исландией сборная собралась в понедельник, и ровно через неделю провела официальный матч. Целая неделя на подготовку – это по нынешним меркам немало. Однако теперь сборная снова собралась в понедельник, а уже в среду вылетела в Конью на матч против турков, который состоялся в четверг. И уже оттуда команда перелетела в Краков, где в воскресенье сыграла с Косово. В общем, полноценным тренировочным процессом здесь и не пахло. Перелеты, переезды, матчи и восстановление. Нужно признать, что у Шевченко и его штаба почти не было времени, чтобы заниматься, собственно, тренировочным процессом.

Важно отметить и то, что Шевченко начал говорить не только об игре, но и о создании полноценного коллектива. Он хочет, чтобы наша сборная стала действительно единым целым, и делает для этого всё возможное. Скажем, мы пока не слышали фраз, мол, "я не знаю, спросите лучше у игроков, это вопрос не ко мне"... Видно, что Шевченко за своих футболистов горой. Он их постоянно защищает, перекладывает ответственность на себя и старается оградить ребят от лишней критики. Судя по словам Степаненко и других его партнеров, футболисты такое отношение ценят.

Шевченко защищает своих игроков даже тогда, когда их вина очевидна. Даже когда футболист провел далеко не лучший матч, Шевченко говорит, что он сыграл хорошо. Нет сомнений, что в раздевалке или на теоретических занятиях, разговор совсем другой, и тут уже никто никого не выгораживает. Но на публике – сплошное доверие, опека и уважение. И еще одно... Новая сборная сыграла всего лишь три матча, а футболисты уже несколько раз вину за некоторые моменты брали на себя. Похоже, они тоже не хотят все валить на тренера и пытаются взять часть ответственности на себя.

Отборочный турнир набирает обороты. Сборная Андрея Шевченко только в начале большого пути. Не факт, что у Шевченко получится все и сразу. Те изменения, которые он затеял, требуют времени и терпения. А тем более, на уровне сборной, где времени для полноценного тренировочного процесса нет в принципе. Но уже сейчас видны некоторые вещи, о которых совсем недавно мы даже не мечтали. Совершенно точно, это уже совсем другая сборная. И совершенно ясно, что обратного пути у нее уже нет. По крайней мере, до той поры, пока у ее руля находится Андрей Шевченко.

Кирилл Стадниченко