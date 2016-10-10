Ребров: Президент "Динамо" не в силах пригласить футболистов, которых я прошу (видео)

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров считает, что его команде необходимо усиление на некоторых позициях. Об этом он сказал в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

"Я на 100% уверен, что нам нужно усиление, однако сейчас наступили такие времена, когда президент [Игорь Суркис] не в силах пригласить тех футболистов, которых я прошу", — заявил Ребров.

"Мы не можем брать постоянно свободных агентов, а те заработные платы, которые просят футболисты при переходе в "Динамо" - ненормальные. Я считаю, что если разница в зарплате у футболистов первой команды станет огромной, то будет очень сложно создать коллектив", - считает специалист.

"В "Динамо" есть позиции, на которых недостаточно конкуренции. Я это вижу и говорю президенту. Если будет возможность, то зимой мы усилим эти позиции и создадим конкуренцию", — сказал тренер столичной команды.

Напомним, после 10 туров чемпионата Украины "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, оставая от донецкого "Шахтера" на шесть очков.

В Лиге чемпинов команда Сергея Реброва проиграла дома "Наполи" (1:2) и сыграла на выезде вничью с "Бешикташем" (1:1).