Украинский форвард Кравец рассказал о переходе в испанскую "Гранаду" (видео)

Переход форварда сборной Украины Артема Кравца из киевского "Динамо" в испанскую "Гранаду" решился за два дня. Об этом сам футболист рассказал в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

"Испания возникла в последние трансферного окна. Буквально за несколько дней до закрытия мне позвонили из "Динамо" и сказали, что есть вот такой вариант. Я посоветовался с родными, решился, после чего осуществили этот переход", - сказал Кравец.

"Процентов на 99 я был уверен, что остаюсь в "Динамо". Ничего особого не планировал. И буквально 29 или 30 августа все решилось", - добавил форвард.

На данный момент "Гранада" находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом, Кравец, выходя на замены, забил уже два гола в составе своей новой команды.

"Мы плохо начали сезон. Сейчас главная задача - остаться в Ла Лиге, набирать очки. Коллектив неплохой, много перспективных хороших игроков", - считает украинский футболист.

Напомним, в прошедшем январе Артем Кравец перешел на правах аренды из "Динамо" в немецкий "Штутгарт", но за полсезона в Германии забил лишь один гол, а его команда вылетела во вторую Бундеслигу.

В сентябре Кравец на правах аренды до 2017 года перешел из "Динамо" в "Гранаду". После его успехов в футболке испанского клуба главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал игрока в национальную команду на матчи с Турцией и Косово. В обоих встречах Кравцу удалось забить гол в ворота соперников.