Шевченко: "Сборная Украины выполнила задачу-минимум в матчах с Турцией и Косово"

Сборная Украины смогла добиться минимально необходимого результата в матчах отборочного турнира к ЧМ-2018 против Турции и Косово, которые состоялись на прошлой неделе. Об этом после игре с Косово в интервью ТК "Футбол 1" заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Для нас матч с Турцией был экзаменом, и мы выдержали его – я не был доволен ничьей, но команда показала хороший футбол, я остался доволен игрой. То, что не довели матч до победы после 2:0 – будем смотреть и разбираться, надо сохранять концентрацию при стандартных положениях, в тяжелые моменты нужно контролировать и мяч, и свои силы, так как невозможно играть все время в том ритме, в котором мы пытались играть".

При этом, Шевченко похвалил свою команду за вчерашнюю победу над Косово.

"Я благодарен ребятам за их отдачу – было ясно, что им было тяжело, так как они отдали много сил в матче с Турцией. В этом поединке мы решили не экспериментировать, так как игроки состава, который играл эти две игры, хорошо взаимодействуют между собой, и мы знали, чего от них ждать", - сказал Шевченко.

"Также хочу поблагодарить игроков, которые не выходили на поле, за коллективную важность – они все вместе рядом, помогают друг другу – именно такой атмосферы я жду от команды", - подчеркнул главный тренер.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины победила Косово со счетом 3:0 в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2018, который состоялся в Кракове.

В четверг сборная Украины сыграла вничью с командой Турции (2:2).