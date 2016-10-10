Степаненко: Сборная Украины под руководством Шевченко играет совсем по-другому

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что главному тренеру команды Андрею Шевченко за два сбора удалось изменить игру "желто-синих". Об этом он сказал после матча с Косово в интервью ТК "Футбол 1".

"Под руководством Андрея Николаевича [Шевченко] за два сбора и несколько тренировок мы начали играть совсем по-другому. Если есть хороший тренер и хорошие заготовки, то команду можно создать даже за короткое время", - считает Степаненко.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины победила Косово со счетом 3:0 в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2018, который состоялся вчера в Кракове.