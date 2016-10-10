Отбор ЧМ-2018. Сборная Исландии победила Турцию, Македония едва не шокировала Италию (результаты матчей)

Сегодня прошла первая часть матчей 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах D, G и I.

В группе I, где играет сборная Украины, победы сегодня также одержали Хорватия и Исландия, которые победили Финляндию и Турцию, соответственно.

В группе D сборная Уэльса неожиданно потеряла очки в домашнем матче с Грузией, Сербия в результативном матче победила Австрию, а Ирландия справилась с Молдовой.

В группе G Испания одержала нелегкую победу над Албанией. В другом матче два гола Чиро Иммобиле спасли сборную Италии от поражения в Македонии.

Группа D:

Уэльс - Грузия - 1:1 (1:0)

Голы: Бэйл (10) - Окриашвили (57)

Молдова - Ирландия - 1:3 (1:1)

Голы: Бугаев (45) - Лонг (2), Маклин (69, 76)

Сербия - Австрия - 3:2 (2:1)

Голы: Митрович (6, 23), Тадич (74) - Сабитцер (15), Янко (63)

Группа G:

Израиль - Лихтенштейн - 2:1 (2:0)

Голы: Хемед (3, 16) - Гопель (49).

Албания - Испания - 0:2 (0:0)

Голы: Диего Коста (55), Нолито (63).

Македония - Италия - 2:3 (0:1)

Голы: Несторовски (57), Хасани (59) - Белотти (24), Иммобиле (75, 90)

Группа I:

Финляндия - Хорватия - 0:1 (0:1)

Гол: Манджукич (18).

Украина - Косово - 3:0 (1:0)

Голы: Кравец (31), Ярмоленко (81), Ротань (87).

Исландия - Турция - 2:0 (2:0)

Голы: Омер Топрак (42, в свои ворота), Финнбогасон (44).