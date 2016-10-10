Отбор ЧМ-2018. Сборная Исландии победила Турцию, Македония едва не шокировала Италию (результаты матчей)
В Европе состоялась первая часть матчей 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира.
Сегодня прошла первая часть матчей 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах D, G и I.
В группе I, где играет сборная Украины, победы сегодня также одержали Хорватия и Исландия, которые победили Финляндию и Турцию, соответственно.
В группе D сборная Уэльса неожиданно потеряла очки в домашнем матче с Грузией, Сербия в результативном матче победила Австрию, а Ирландия справилась с Молдовой.
В группе G Испания одержала нелегкую победу над Албанией. В другом матче два гола Чиро Иммобиле спасли сборную Италии от поражения в Македонии.
Группа D:
Уэльс - Грузия - 1:1 (1:0)
Голы: Бэйл (10) - Окриашвили (57)
Молдова - Ирландия - 1:3 (1:1)
Голы: Бугаев (45) - Лонг (2), Маклин (69, 76)
Сербия - Австрия - 3:2 (2:1)
Голы: Митрович (6, 23), Тадич (74) - Сабитцер (15), Янко (63)
Группа G:
Израиль - Лихтенштейн - 2:1 (2:0)
Голы: Хемед (3, 16) - Гопель (49).
Албания - Испания - 0:2 (0:0)
Голы: Диего Коста (55), Нолито (63).
Македония - Италия - 2:3 (0:1)
Голы: Несторовски (57), Хасани (59) - Белотти (24), Иммобиле (75, 90)
Группа I:
Финляндия - Хорватия - 0:1 (0:1)
Гол: Манджукич (18).
Украина - Косово - 3:0 (1:0)
Голы: Кравец (31), Ярмоленко (81), Ротань (87).
Исландия - Турция - 2:0 (2:0)
Голы: Омер Топрак (42, в свои ворота), Финнбогасон (44).