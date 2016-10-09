Шевченко после матча с Косово: Очень важная победа с турнирной точки зрения

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции отметил важность победы в сегодняшней игре против Косово.

"В первую очередь хочу поблагодарить тысячу болелльщиков, которые добрались до Кракова. Они очень помогли нам, спасибо им огромное", - начал тренер.

"С точки зрения ситуации в таблице, то это очень важная победа. Если бы не выиграли сегодня, то отдалились бы очень далеко. Могу сделать комплимент Косово - за их желание, стремление. Был момент, когда наша команда подустала, потеряла концентрацию, у соперника был шанс сравнять счет. Мы потеряли очень много сил в игре с турками, поэтому во втором тайме случился отрезок в 5 минут когда мы потеряли концентрацию. Мы только начинаем наш путь, предстоит очень много работы", - отметил Шевченко.

"Ключ к победе - создавали моменты, использовали моменты, диктовали игру", - добавил тренер..

"Касательно замен, в частности, выхода на пле Караваева, то мои помощники мне хорошо подсказывали. Удачные замены - плод общей работы тренерского штаба, моих помощников в частности", - заметил Шевченко.

"Мы должны научиться рационально распределять свои силы, чтобы избегать провалов. Та 5-минутка, которая сегодня была... Более опытная команда эту ситуацию бы испольщовала. Нам нужно учиться и совершенствоваться", - подытожил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Косово завершился крупной победой нашей команды со счетом 3:0.