Сборная Украины обыграла команду Косово и одержала первую победу в отборе ЧМ-2018

В Кракове (Польша) завершился матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины в роли номинальных хозяев поля обыграла команду Косово.

Матч завершился со счетом 3:0.

Украинцы имели солидное преимущество на протяжении всего матча, а реализовать его впервые сумели в середине тайма. На 31-й минуте, после достаточно опасной атаки игроков команды Косово, в ответ Кравец неожиданно ударил с дальней дистанции и мяч по дуге влелел в дальний верхний угол ворот.

После перерыва игроки сборной Косово в самом начале тайма имели небольшое преимущество и несколько моментов для того, чтобы сравнять счет, но использовать эти возможности так и не сумели.

А на 81-й минуте Андрей Ярмоленко увеличил перевес украинцев до двух голов, сняв все вопросы о победителе матча.

Наконец, на 87-й минуте, великолепный удар с дальней дистанции точно в угол нанес Руслан Ротань.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, украинцы одержали первую победу в трех матчах и набрали 5 очков в турнирной таблице отборочного этапа ЧМ-2018.

Следующий матч отбора команда Андрея Шевченко проведет 12 ноября в Одессе против сборной Финляндии.