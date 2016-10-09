Шевченко назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Косово
Главный тренер украинской команды не стал менять основной состав, который провел матч против Турции.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил выпустить на сегодняшний матч с Косово тех же футболистов, которые начинали с первой минуты предыдущую игру отборочного турнира к ЧМ-2018 против Турции. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Состав сборной Украины выглядит так: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Александр Кучер (капитан), Иван Ордец, Эдуард Соболь, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец.
Состав сборной Косово: Самир Уйкани, Фаноль Пердедай, Амир Рахмани, Альбан Пниши, Леарт Пачарада, Хекуран Криезиу, Альбан Меха, Милет Рашица, Херолинд Шала, Валон Бериша, Ведат Муричи.
Напомним, матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Украина - Косово начнется сегодня, 9 октября, в 19:00 на стадионе в Кракове. УНИАН проведет текстовую трансляцию матча.