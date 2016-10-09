Шевченко назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Косово

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил выпустить на сегодняшний матч с Косово тех же футболистов, которые начинали с первой минуты предыдущую игру отборочного турнира к ЧМ-2018 против Турции. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Состав сборной Украины выглядит так: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Александр Кучер (капитан), Иван Ордец, Эдуард Соболь, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец.

Состав сборной Косово: Самир Уйкани, Фаноль Пердедай, Амир Рахмани, Альбан Пниши, Леарт Пачарада, Хекуран Криезиу, Альбан Меха, Милет Рашица, Херолинд Шала, Валон Бериша, Ведат Муричи.

Напомним, матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Украина - Косово начнется сегодня, 9 октября, в 19:00 на стадионе в Кракове. УНИАН проведет текстовую трансляцию матча.