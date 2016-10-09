Отборочный турнир ЧМ-2018. Украина - Косово - 3:0: онлайн-трансляция

Сегодня сборная Украины проведет третий матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года, в котором встретится со сборной Косово. Поединок считается домашним для нашей команды, но поскольку Украина на государственном уровне не признает независимости Косово, проведение матча в Украине стало невозможным.

В результате, матч состоится на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Кракове. Арена вмещает 15 тысяч человек, но посмотреть игру смогут не более 999 украинцев. Такое условие перед Федерацией футбола Украины выставили власти Кракова.

Для сборной Украины матч против Косово - возможность прервать безвыигрышную серию, которая тянется уже почти год. Последний раз "желто-синие" побеждали в официальных матчах 14 ноября 2015 года, когда в первом поединке плей-офф к Евро-2016 Украина победила Словению со сечтом 3:1.

Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года сборная Украины начала с двух ничьих - дома с Исландией (1:1), и в гостях с Турцией (2:2). Сборная Косово по итогам первых двух туров турнира набрала одно очко, сыграв в первом матче вничью с Финляндией (1:1). В то же время в четверг косовары были разгромлены сборной Хорватии - 0:6.

"Ситуация в группе вынуждает нас думать о победе, однако Косово также нужно набирать очки. Для нас только один результат может быть положительным – победа", - заявил перед матчем главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Возможно, от нас рано ждать многого — мы слишком молодая команда. Наша задача — Евро-2020, а не чемпионат мира 2018. Но я надеюсь, мы удивим наших оппонентов или сделаем все возможное, чтобы удивить", - высказался накануне игры наставник команды Косово Альберт Буньяки.

Также добавим, что букмекеры считают явным фаворитом матча сборную Украины. На победу команды Андрея Шевченко можно поставить с коэффициентами до 1,25, в то время как шансы на выигрыш Косово оцениваются от 11,00 до 18,00.

Матч Украина - Косово начнется в 19:00 на стадионе Юзефа Пилсудского в Кракове.

ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Состав сборной Украины выглядит так:

12. Андрей Пятов, 2. Богдан Бутко, 5. Александр Кучер (капитан), 13. Иван Ордец, 4. Эдуард Соболь, 6. Тарас Степаненко, 9. Виктор Коваленко, 21. Александр Зинченко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Кравец.

Состав сборной Косово:

1. Самир Уйкани, 2. Фаноль Пердедай, 13. Амир Рахмани, 4. Альбан Пниши, 19. Леарт Пачарада, 20. Хекуран Криезиу, 17. Альбан Меха, 7. Милет Рашица, 11. Херолинд Шала, 14. Валон Бериша, 18. Ведат Муричи.

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Команды уже на поле, а над стадионом звучат гимны.

Матч начался!

1. Косовары уже в начале матча пробовали пробивать по воротам Пятова с дальней дистанции - удар был заблокирован.

2. Болельщиков на стадионе мало, но поддержка Украины все равно ощущается неплохо.

3. Коваленко прорывался к воротам соперника - неудачно.

4. Андрей Ярмоленко наносил первый дар по воротам Косово. Немного неточно.

5. Ярмоленко делал прострел с правого фланга, но до Кравца мяч не дошел.

6. Ярмоленко пытался сделать длинный перевод на правый фланг, где Ярмоленко бы смог прорваться поближе к штрафной. Но мяч к полузащитнику "Динамо" не дошел.

7. Украина поселилась на половине поля Косово. Ждем голевым моментов.

8. Пердедай сбил Коноплянку на левом фланге. Первый фол в матче.

9. Косово оклло минуты владело мячом, но их попытка атаки завершилась передачей из центра поля в руки Андрею Пятову.

10. Ярмоленко снова сбрасывал мяч со своего правого фланга на Кравца - неудачно.

11. Ух! Во время атаки косовар Бутко вынудил Пятова выйти за пределы своей штрафной и сыграть в качетсве либеро.

13. Бутко после скидки Ярмоленко делал подачу в штрафную, но гости выбили мяч на угловой.

14. Пердедай лежит на газоне и держится за голову. Пауза в матче.

15. Зинченко и Ярмоленко классно сыграли в стеночку около штрафной Косово, но там украинцев уже остановили соперники.

16. Коноплянка прорвался с левого фланга к воротам и пробил с острого угла - неточно.

17. Пердедай сбил Коноплянку на левом фланге, но арбитр решил не реагировать на этот эпизод.

18. Украина много комбинирует на чужой половине поля, но обострений слишком мало.

19. Валон Бериша сбил Бутко на правом фланге и заработал первую желтую карточку в матче.

20. Украина решила разыграть стандарт, после чего Ярмоленко делал подачу в штрафную на Кучера. Капитан сборной Украины до мяча не дотянулся.

22. Редкая атака Косово завершилась на левом фланге, когда Кучер просто обогнал соперника и отобрал у него мяч.

23. Первый опасный момент в матче! Кравец с лицевой линии сбрасывал мяч под удар Коноплянке - Евгений должен был забивать, но пробил мимо дальней штанги.

24. Украина продолжает комбинировать на половине поля Косово. Но вновь без обострений.

26. Косово провело контратаку на вороат Украины, и вновь Кучер остановил ее, выбив мяч в аут.

27. Рашица проходил по правому флангу, но Соболь выбил мяч у него из-под ног.

28. Украина довела мяч до Бутко в штрафной площадке Косово. Богдан здорово прострелил на Кравца, но Артем не достал до мяча.

29. Теперь уже Косово комбинирует на своей половине поля... но быстро теряет мяч.

30. Вот это да! Рашица сам прошел с левого фланга к нашей штрафной и пробил по воротам Пятова - благо, наш вратарь на месте.

31. ГОООООООООЛ! Зинченко вывел Кравца на ударную позицию с угла штрафной, и наш форвард в этот раз не ошибся, отправив с помощью небольшого рикошета мяч за спину Уйкани. 1:0!

32. Тут уже команда Косово атаковала и даже заработала угловой.

33. После двух подач углового Кравец дважды выносил мяч из украинской штрафной.

34. Украина снизила темп игры после забитого гола - соответственно, теперь мяч больше находится на нашей половине поля.

36. Бутко на правом фланге не смог обыграть соперника и в очередной раз вернул мяч на свою половину поля.

37. Украина выигрывает у Косово 6:2 по количеству ударов по воротам.

38. Ярмоленко классно сам создал для себя голевой момент, после чего сильно пробил под перекладину - Уйкани перевел мяч на угловой.

39. Угловой не принес украинской команде голевого момента.

40. Косово комбинировало на нашей половине поля, но украинцы без проблем остановили их попытки атаки.

42. Коваленко пытался сделать дальнюю передачу на Коноплянку, но отправил мяч очень неточно.

43. Зинченко здорово пробил по воротам из пределов штрафной! Уйкани на месте.

44. Коноплянка отлично прорвался по левому флангу и прострелил вдоль ворот - угловой.

45. Украина проводит последнюю минуту матча в атаке...

Первый тайм окончен. Украина выигрывает 1:0.

Начался второй тайм матча.

46. Коваленко получил по ногам от Шалы в центре поля.

47. После подачи с фланга от Коноплянки мяч прилетел в руки Уйкани.

48. Подача из глубины на Ярмоленко не дошла до адресата.

49. Украина продолжает комбинировать в центре поля, но до опасностей пока далеко.

51. Коваленко отличной передачей вывел Кравца на убойную позицию, но судья ошибочно зафиксировал офсайд. Правда, перед этим наш форвард уже успел испортить момент.

52. Коноплянка врывался в штрафную со своего фланга и пробил по воротам - в руки Уйкани.

53. Ярмоленко и Бутко создали острую ситуацию на правом фланге, но прострел Богдана на Зинченко в район 11-метровой точки заблокировали сразу два соперника.

54. Первая замена в матче. Бернард Бериша вышел вместо Альбана Мехи.

55. Ярмоленко падал в штрафной площадке Косово, наткнулся на Пачараду, упал и ожидал пенальти. Но судья решил не реагировать на эпизод.

57. Теперь Бутко сбивали в штрафной площадке Косово. Снова нет пенальти. Да как же так?!

58. Ярмоленко и Бутко долго перепасовывались около углового на правом фланге, но момент создать не сумели.

59. Коноплянка пробил по воротам, а Уйкани отбил мяч перед собой. Увы, добить сферу в ворота было некому.

60. Косово заработало редкий для себя угловой. Кравец выбил мяч головой после его подачи.

61. Контраатака Украины завершилась отличной передачей Зинченко на коноплянку в штрафную, но Евгений в подкате опередил защитник косовар.

62. Тяжелая минута для сборной Украины. Сразу два раза Пятову пришлось отбивать мяч после опасных ударов соперника.

63. Руслан Ротань выходит на поле вместо Александра Зинченко. Это первая замена у сборной Украины.

64. Коноплянка пытался пробивать по воротам с левого угла штрафной, но его заблокировали. Потом Коваленко делал подачу с противположной стороны, но косовары отбились и в этот раз.

65. Замена у Косово. Арбер Зенели вышел на поле вместо Шалы.

66. Передедай оказался на газоне после атаки сборной Украины. Пауза в игре.

67. Вновь Украина пытается создать опасность на правом фланге. Но до голевого момент дело не доходит.

69. Атака Косово по левому флангу завершилась потерей мяча.

70. Много борьбы в центре поля, и ни одной из команд не удается создать атаку.

71. Украина владеет мячом 61% времени. Это гораздо меньше, чем в первом тайме.

72. Коноплянка прессинговал на своем фланге Пердерая и нарушил на нем правила.

73. Ярмоленко делал подачу с правого фланга - Уйкани словил мяч.

74. Кравец пробивал из-за пределов штрафной площадки Косово - немного мимо, к сожалению.

75. Ох. Иван Ордец сыграл плечом в своей штрафной. Но, кажется, что все в пределах правил.

76. Вальмир Сулеймани вышел вместо хромающего Пердедая. Это последняя замена в составе Косово.

77. Перекладина спасла ворота сборной Украины! Фух...

78. Судья не засчитывает гол Руслан Ротаня! Руслан после скидки с фланга отправил мяч точно в девятку ворот Косово. Но гол не засчитан из-за двух игроков сборной Украины, которые были в положении вне игры и мешали вратарю.

79. Караваев впервые вышел в официальном матче за сборную Украины. Коноплянка покинул поле.

81. ГОООООООООООООЛ! А вот теперь 2:0! Караваев с фланга отдал пас на Ярмоленко, а Андрей легко обыграл вратаря!

82. Желтую карточку получил Криезиу.

84. Последняя замена в матче. Роман Зозуля выходит на поле вместо Артема Кравца.

85. После подачи с углового Рахмани пробил головой выше ворот Пятова.

87. ГОООООООЛ! Ротань все-таки забивает свой гол! После скидки от Ярмоленко полузащитник выдержал паузу и из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку ворот Уйкани.

88. Ярмоленко получил небольшое повреждение. Очередная пауза в игре.

89. Ордец остановил опасную атаку Косово, выбив мяч на угловой.

90. Соболь делал прорыв по левому флангу, но соперники выбили у него мяч из-под ног.

90+1. Три минуты добавил арбитр ко второму тайму матча.

90+2. После очередной атаки Косово мяч дошел к ногам Пятова.

90+3. Последнюю минуту матча сборная Украина проводит на половине поля соперника.

Матч окончен! Сборная Украины добыла свою первую победу под руководством Андрея Шевченко!