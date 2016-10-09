Букмекеры: сборная Украины является явным фаворитом в матче против Косово

Букмекеры считают сборную Украины по футболу явным фаворитом в сегодняшнем матче против Косово. Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

На победу сборной Украины поставить с коэффициентами до 1,25, в то время как шансы на выигрыш Косово оцениваются от 11,00 до 18,00. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 7,00.

Кроме того, букмекеры считают шансы Украины выиграть с разницей минимум в три гола большими, чем у Косово - избежать разгромного поражения.

Напомним, матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года между Украиной и Косово состоится сегодня, 9 октября, в Кракове. Начало встречи - 19:00.

По ТВ матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".