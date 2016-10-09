Шевченко: Ракицкий рвался в сборную Украины, несмотря на травму

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий желал помочь сборной Украины в матче против Косово, несмотря на собственную травму. Об этом рассказал перед поединком в Кракове главный тренер украинской команды Андрей Шевченко, сообщает Sport Arena.

Читайте такжеСборную Украины в матче против Косово устроит только победа - Шевченко"Я беседовал с Ярославом Ракицким. Он восстанавливается после травмы, динамика позитивная. Он позвонил мне и рвался приехать сюда, но я после беседы с врачом сказал ему, чтобы он продолжал восстановление в команде. К сожалению, он не поможет сборной Украины, несмотря на свое большое желание", - сказал Шевченко.

Напомним, Ракицкий из-за травмы бедра в последний момент был исключен из заявки сборной Украины, куда он был вызван на поединки с Турцией (2:2) и Косово. Футболиста заменил в заявке другой защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, в котором Украина сыграет с Косово, состоится сегодня в Кракове. Начало игры - 19:00.