Отбор ЧМ-2018. Сборная Англии выиграла первую игру с новым тренером, хет-трик Левандовски принес победу Польше (результаты матчей)
В Европе состоялась последняя часть матчей 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира.
Сегодня прошла последняя часть матчей 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах С, Е и F.
В группе С отметим неожиданную победу сборной Азербайджана над Норвегией, которая стала второй для команды Роберта Просинечки в отборочном турнире. Вместе с Азербайджаном лидерство в группе также удерживает Германия, разгромившая сегодня Чехию.
В группе Е сборная Польши благодаря хет-трику Роберта Левандовски победила Данию. В других матчах Черногория и Румыния разгромили своих соперников с одинаковым счетом 5:0.
В группе F сборная Англии добыла первую победу под руководством тренера Гарета Саутгейта. В то же время Словакия, участвовавшая на Евро-2016, потерпела поражение от Словении и до сих пор не набрала ни одного очка в группе.
Группа С:
Азербайджан - Норвегия - 1:0 (1:0)
Гол: Медведев (11)
Германия - Чехия - 3:0 (1:0)
Гол: Мюллер (13, 65), Кроос (49)
Северная Ирландия - Сан-Марино - 4:0 (1:0)
Голы: Дэвис (26), Уорд (86), Лафферти (79, 90)
Группа Е:
Армения - Румыния - 0:5 (0:4)
Голы: Станку (4), Попа (10), Марин (12), Станчу (29), Чипчу (59)
Черногория - Казахстан - 5:0 (1:0)
Голы: Томашевич (24), Вукчевич (59), Йоветич (64), Бечирай (73), Савич (78)
Польша - Дания - 3:2 (2:0)
Голы: Левандовски (20, 36, 48) - Глик (49, в свои ворота), Поульсен (69)
Группа F:
Англия - Мальта - 2:0 (2:0)
Голы: Старридж (29), Деле Алли (38)
Шотландия - Литва - 1:1 (0:0)
Голы: Макартур (89) - Черных (59)
Словения - Словакия - 1:0 (0:0)
Гол: Кронаветер (74).