Сборную Украины в матче против Косово устроит только победа - Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что его команде в завтрашнем матче против Косово нужно обязательно побеждать соперника. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Ситуация в группе вынуждает нас думать о победе, однако Косово также нужно набирать очки. Для нас только один результат может быть положительным – победа", - заявил Шевченко.

Он подчеркнул, что тренерский штаб команды к моменту пресс-конференции еще не выбрал основой состав команды на игру.

"Сегодня у нас последняя тренировка, на которой нужно определиться с составом. Мы понимаем важность матча, поэтому до последнего будем думать, кто выйдет завтра на поле. Исходя из соперников, мы выбираем наш состав и всегда стараемся, чтобы игроки показывали свои лучшие качества", — сказал Шевченко.

"Мы видели несколько матчей контрольных поединков Косово и матчи в отборе к чемпионату мира. У них хорошая команда и есть несколько интересных игроков. Косово — это темная лошадка. У них быстрые вингеры, которые хорошо действуют на контратаках", - добавил главный тренер.

Напомним, матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Украина – Косово состоится завтра, 9 октября, на стадионе Юзефа Пилсудского в Кракове. Начало встречи - 19:00.