Сборные Голландии, Франции и Португалии разгромили соперников в матчах отбора ЧМ-2018
23:43, 07 октября 2016Футбол
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Состоялись матчи второго игрового дня 2-го тура отбора ЧМ
Роналдо сделал покер в матче Португалия - Андорра / Reuters
ЧМ. Отборочный турнир. Европа:
Группа A:
Голландия - Беларусь - 4:1
Люксембург - Швеция - 0:1
Франция - Болгария - 4:1
Группа В
Венгрия - Швейцария - 2:3
Латвия - Фарерские острова - 0:2
Португалия - Андорра - 6:0
Группа H
Бельгия - Босния и Герцеговина - 4:0
Греция - Кипр - 2:0
Эстония - Гиблартар - 4:0
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