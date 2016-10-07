Сборные Голландии, Франции и Португалии разгромили соперников в матчах отбора ЧМ-2018

23:43, 07 октября 2016
Футбол
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Состоялись матчи второго игрового дня 2-го тура отбора ЧМ

Роналдо сделал покер в матче Португалия - Андорра / Reuters

ЧМ. Отборочный турнир. Европа: 

Группа A:

Голландия - Беларусь - 4:1

Люксембург - Швеция - 0:1

Франция - Болгария - 4:1

Группа В

Венгрия - Швейцария - 2:3

Латвия - Фарерские острова - 0:2

Португалия - Андорра - 6:0

Группа H 

Бельгия - Босния и Герцеговина - 4:0

Греция - Кипр - 2:0

Эстония - Гиблартар - 4:0

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