Сборные Голландии, Франции и Португалии разгромили соперников в матчах отбора ЧМ-2018

Состоялись матчи второго игрового дня 2-го тура отбора ЧМ

ЧМ. Отборочный турнир. Европа: Группа A: Голландия - Беларусь - 4:1 Люксембург - Швеция - 0:1 Франция - Болгария - 4:1 Группа В Венгрия - Швейцария - 2:3 Латвия - Фарерские острова - 0:2 Португалия - Андорра - 6:0 Группа H Бельгия - Босния и Герцеговина - 4:0 Греция - Кипр - 2:0 Эстония - Гиблартар - 4:0

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter