Цыганков надеется вернуться в состав "Динамо" к ближайшему матчу УПЛ против "Черноморца"

Полузащитник Виктор Цыганков, который был признан лучшим игроком киевского «Динамо» в сентябре, заявил, что рассчитывает вернуться в команду после травмы уже к следующему матчу Премьер-лиги, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

"Травма не слишком серьезная, нужно около недели на восстановление. Думаю, к игре с «Черноморцем» буду готов", - отметил Цыганков.

Говоря о первых неделях в основном составе команды, полузащитник отметил: "Я много работал, чтобы быть в первой команде и выступать на НСК «Олимпийский». Доволен, что тренер доверил место в составе. Провел пять игр, забил несколько мячей, так что уверенность уже присутствует. Ее намного больше, чем в первые дни, когда был переведен в основной состав. Понимаешь, что мои новые партнеры такие же футболисты, так же тренируются и готовятся к матчам. В команде меня хорошо приняли".

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Оценивая свой уровень игры, Цыганков сказал: "Да, я верю в свои силы, знаю возможности. И психологически все оказалось не столь сложно. Думаю, я и раньше мог играть на таком уровне, но каждый раз мешали травмы. В первой команде выше скорости, много единоборств, соперники высокой квалификации. Уровень намного сложнее, чем в молодежном первенстве. Через игры и тренировки постепенно на него выхожу и чувствую себя уверенней".

А комментируя свой вызов в национальную сборную Украины заметил: "Если бы я провел за сборную игру, считал бы это успехом. А так, приехал на день, и вернулся в клуб. Помешала сыграть травма. Мы в сборной поговорили с тренером, Андрей Николаевич (Шевченко - ред.) сказал, что верит в меня и не просто так вызвал в сборную. Теперь, когда выздоровлю, надеюсь отплатить тренеру за доверие своей игрой".

Как сообщал УНИАН, Цыганков дебютировал в "Динамо" в матче Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", после чего провел в составе основной команды три матчи украинской Премьер-лиги, а также еще одну игру ЛЧ против турецкого "Бешикташа".