Новым тренером львовских "Карпат" стал специалист из Беларуси

Сегодня на клубной базе в Брюховичах Почетный президент ФК «Карпаты» Петр Дыминский представил команде нового главного тренера – белорусского специалиста Олега Дулуба, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Контракт со специалистом будет действовать 5 лет.

Новый главный тренер приступит к работе с командой, как только закончатся формальные процедуры оформления разрешения на трудоустройство.

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51-летний Олег Дулуб выступал в амплуа полузащитника за клубы: СКИФ (Минск), «Трактор» (Бобруйск), «Припять» (Пинск), «Беларусь» (Марьина Горка), КИМ (Витебск), «Гомсельмаш» (Гомель), «Шахтер» (Солигорск), «Молодечно» – все Беларусь; «Самотлор-XXI» (Нижневартовск, Россия), «Синот» (Старе-Место, Чехия), «Вайрогс», «Динабург» (Даугавпилс), «Резекне» – все Латвия, «Далянь Ваньда» (Китай), КПВ (Коккола), КПТ-85 (Кеми), ТП-47 (Торнио) – все Финляндия.

Тренерскую работу начал в статусе играющего тренера белорусской «Ливадии». Впоследствии возглавлял дублирующий состав «Дариды» и «молодежку» «Смены-Минск». Позже работал ассистентом в «Торпедо» (Жодино), ФК «Минск», ФК «Витебск», ФК «Гомель», «Неман» (Гродно) и «Динамо» (Минск).

В мае 2015-го возглавил минский клуб «Крумкачы», который сумел впервые в истории вывести в элитный дивизион чемпионата Беларуси.

Как сообщал УНИАН, после 10 туров чемпионата Украинской Премьер-лиги на счету "Карпат" ни одного очка и последнее 12-е место в турнирной таблице. Львовяне на 6 очков отстают от луцкой "Волыни" и на 7-м - от "Стали" (Каменское)

Команда начинала турнир с показателем очков "-6" в турнирной таблице за дисциплинарное наказание от ФФУ. В 10 матчах сезона "Карпаты" одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Набрав 6 очков команда сумела "выйти в ноль" в таблице.