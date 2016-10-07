Тренер сборной Турции Терим: "Закончить матч вничью – это хорошо, но когда играешь дома нужно выигрывать"

Главный тренер национальной сборной Турции по футболу Фатих Терим прокомментировал матч отборочного цикла ЧМ-2018 против команды Украины на послематчевой пресс-конференции, сообщает телеканал "Футбол 1".

"Вся команда после первого тайма собралась в раздевалке для того, чтобы обсудить произошедшее. Иногда получается не все, что хочешь. Во втором тайме мы усилили полузащиту и стали действовать лучше и активнее. Закончить матч вничью – это хорошо, но когда играешь дома – нужно выигрывать. Игра пошла не по нашим правилам. Вся критика затрагивает каждого игрока, затронули и меня. Наши игроки стараются не обращать внимания на это, но когда критика льется перед каждым матчем – с этим нужно что-то делать", - заявил Терим.

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На вопрос, кто в составе сборной Украины понравился больше всего, тренер заметил: "Я потом в повторе посмотрю, кто был лучшим. Во время поединка я был полностью сконцентрирован на своей команде. Ярмоленко, Коноплянка и Пятов играли очень хорошо".

Говоря же о своих взаимоотношениях с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, наставник турков отметил: "Мы общались и до игры, и после матча. Я поздравил его с хорошим результатом сегодня. Он был отличным игроком, считаю, что станет хорошим тренером. Если выйдет Турция из группы, то выйдет и Украина".

Как сообщал УНИАН, накануне сборные Турции и Украины сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018 - 2:2.