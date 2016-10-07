Сборная Украины установила антирекорд по матчам без побед

Национальная сборная Украины по футболу впервые в своей истории не может одержать победу на протяжении шести официальных матчей подряд, сообщает Sport.ua.

В матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира сборная Украины на выезде уступила победу с командой Турции, ведя по ходу игры с преимуществом в два гола - 2:2.

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В последний раз наша национальная команда побеждала Словению в первом матче плей-офф Евро-2016 14 ноября 2015-го года – 2:0! После этого был ответный матч в Словении (1:1), три проигранных встречи группового этапа Евро-2016 и, теперь, две стартовые игры отбора ЧМ-2018.

Как сообщал УНИАН, в первых двух матчах группового турнира отбора ЧМ украинцы дважды сыграли вничью - с Исландией (1:1) и Турцией (2:2).

Команды Украины и Турции делят 3-4 места в турнирной таблице группы, набрав по 2 очка. Лидерами являются команды Хорватии и Исландии (по 4), аутсайдерами - Финляндии и Косово (по 1).

Матч 3-го тура Украина - Косово состоится 9 октября в польском Кракове.