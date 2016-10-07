Как сборная Украины не удержала преимущество над Турцией (фотогалерея)
02:48, 07 октября 2016Футбол
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6 октября сборная Украины провела матч отборочного турнира ЧМ-2018, в котором сыграла вничью с командой Турции (2:2), ведя по ходу игры 2:0.
REUTERS
Украинская сборная с самого начала матча взяла инициативу в свои руки и уверенно контролировала мяч и игру.
А в середине первого тайма, с интервалом в 3 минуты, забила два гола подряд.
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Украинцы вполне могли уйти на перерыв с преимуществом в два гола, но за несколько секунд до свистка арбитра Озан Туфан сократил отставание в счете.
А уже во втором тайме, на 81-й минуте пенальти реализовал в составе турок Хакан Чалханоглу.
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