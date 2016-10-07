Шевченко: "Если мы уберем последние десять минут, то игра была идеальной"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов после игры с Турцией, сообщает Sport.ua.

"Сегодня мне понравилась игра. Если мы уберем последние десять минут, то игра была идеальной. Мы показали хороший уровень футбола. Результат? После счета 2:0 хотелось бы, чтоб он был лучше", - подвел краткий итог матча тренер.

"Я считаю, что Украина сыграла лучше. Во втором тайме Турция перестроилась, тренер усилил фланги, и нам было тяжелее играть против них". - добавил тренер.

"Первое, что я сделал в раздевалке – попросил игроков забыть сегодняшний матч и сосредоточиться на следующем матче. Надеюсь, что игроки покажут себя с лучшей стороны", - также отметил Шевченко.

А на просьбу прокомментировать эпиод с пенальти тренер отреагировал: "Я не буду комментировать. Всегда есть спорные моменты, обсуждать судейство я никогда не буду. Что касается нашей группы – у нас 4 команды играло на Евро, поэтому у нас одна из самых сложных групп. В следующих играх будем думать, как нам сыграть лучше и добыть победы".

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины провела матч отборочного турнира ЧМ-2018, в котором сыграли вничью с командой Турции (2:2), ведя по ходу игры 2:0.