Отбор ЧМ-2018. Исландия спасла игру с Финляндией, Испания сыграла вничью с Италией (результаты матчей)
В Европе состоялась первая часть матчей 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира.
Сегодня прошла первая часть матчей 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах D, G и I.
В группе I, где находится сборная Украины, победы сегодня одержали команды Хорватии и Исландии. Примечательно, что сборная Исландии смогла спасти матч против Финляндии, забив два гола в дополнительное время.
В других группах отметим ничью сборных Испании и Италии, а также победу Албании, которая на данный момент является единственной командой, набравшей максимальные шесть очков в первых двух матчах отборочного турнира.
Группа I
Турция - Украина - 2:2 (1:2)
Исландия - Финляндия - 3:2 (1:2)
Голы: Арнасон (37), Финнбогасон (90), Сигурдссон (90) - Пукки (21), Лод (39).
Косово - Хорватия - 0:6 (0:3)
Голы: Манджукич (6, 24, 35), Митрович (68), Перишич (85), Калинич (90).
Группа D
Австрия - Уэльс - 2:2 (1:2)
Голы: Арнаутович (28, 48) - Аллен (22), Виммер (45, в свои ворота).
Ирландия - Грузия - 1:0 (0:0)
Гол: Коулмэн (56).
Молдова - Сербия - 0:3 (0:2)
Голы: Костич (19), Иванович (37), Тадич (59).
Группа G
Македония - Израиль - 1:2 (0:2)
Голы: Несторовски (63) - Хемед (25), Бен Хаим (43).
Италия - Испания - 1:1 (0:0)
Голы: Де Росси (82, с пенальти) - Витоло (55).
Лихтенштейн - Албания - 0:2 (0:1)
Голы: Йеле (11, в свои ворота), Балаж (71).