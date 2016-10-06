Отбор ЧМ-2018. Исландия спасла игру с Финляндией, Испания сыграла вничью с Италией (результаты матчей)

Сегодня прошла первая часть матчей 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах D, G и I.

В группе I, где находится сборная Украины, победы сегодня одержали команды Хорватии и Исландии. Примечательно, что сборная Исландии смогла спасти матч против Финляндии, забив два гола в дополнительное время.

В других группах отметим ничью сборных Испании и Италии, а также победу Албании, которая на данный момент является единственной командой, набравшей максимальные шесть очков в первых двух матчах отборочного турнира.

Группа I

Турция - Украина - 2:2 (1:2)

Исландия - Финляндия - 3:2 (1:2)

Голы: Арнасон (37), Финнбогасон (90), Сигурдссон (90) - Пукки (21), Лод (39).

Косово - Хорватия - 0:6 (0:3)

Голы: Манджукич (6, 24, 35), Митрович (68), Перишич (85), Калинич (90).

Группа D

Австрия - Уэльс - 2:2 (1:2)

Голы: Арнаутович (28, 48) - Аллен (22), Виммер (45, в свои ворота).

Ирландия - Грузия - 1:0 (0:0)

Гол: Коулмэн (56).

Молдова - Сербия - 0:3 (0:2)

Голы: Костич (19), Иванович (37), Тадич (59).

Группа G

Македония - Израиль - 1:2 (0:2)

Голы: Несторовски (63) - Хемед (25), Бен Хаим (43).

Италия - Испания - 1:1 (0:0)

Голы: Де Росси (82, с пенальти) - Витоло (55).

Лихтенштейн - Албания - 0:2 (0:1)

Голы: Йеле (11, в свои ворота), Балаж (71).