Сборная Украины упустила победу в матче отбора ЧМ-2018 против Турции

В Конье (Турция) завершился матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Турции принимала команду Украины и сумела свести матч вничью - 2:2.

По ходу игры украинцы вели в счете 2:0.

Наша команда с самого начала матча взяла инициативу в свои руки и уверенно контролировала мяч и игру. а в середине тайма, с интервалом в 3 минуты, забила два гола подряд. На 24-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет с пенальти, а на 27-й Артем Кравец удвоил перевес гостей.

Украинцы вполне могли уйти на перерыв с преимуществом в два гола, но за несколько секунд до свистка арбитра Озан Туфан сократил отставание в счете. А уже во втором тайме, на 81-й минуте пенальти реализовал уже турок Хакан Чалханоглу.

В последние 10 минут игры команды имели ряд возможностей вырвать победу, но никто ею не воспользовался.

Таким образом, сборная Украины во второй раз в двух матчах сыграла вничью (в первом туре отбора ЧМ-2018 украинцы разошлись миром с командой Исландии, 1:1) и набрала 2 очка в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура Украина - Косово пройдет 9 октября в польском Кракове.