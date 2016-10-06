Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Северной Ирландией в матче отбора Евро-2017

В Киеве завершился матч предпоследнего 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2017 по футболу среди молодежных команд (U-21), в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Исландии.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Матч с аутсайдером группы (перед этой игрой на счету гостей было всего 1 очко), получился крайне сложным для украинцев. Игра проходила в равной упорной борьбе.

Первыми открыли счет футболисты Северной Ирландии, когда на 12-й минуте отличился Пол Смит. Впрочем, спустя три минуты, на 15-й, Артем Беседин восстановил равновесие - 1:1.

Игра была обоюдоострой, с большим количеством моментов, но забить победный гол никому из соперников так и не удалось.

Таким образом сборная Украины набрала в 9 матчах 11 очков и гарантировала себе 4-е место в итоговой турнирной таблице за тур до конца соревнований. 8 баллов у сборной Шотландии, но она уступает украинцам по личным встречам (2:2 и 0:4). У команды Северной Ирландии теперь на счету 2 балла. Лидируют в турнирной таблице и соревнуются за путевки в финальный турнир Евро команды Исландии (18 очков), Македонии (18) и Франции (17).

В заключительном туре отбора 11 октября сборная Украины в Рейкьявике проведет матч с командой Исландии.