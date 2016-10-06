Юношеская сборная Украины (U-19) выиграла первый матч отбора Евро-2017

В Борисполе завершился матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди юношеских команд (до 19 лет), в котором сборная Украины обыграла команду Исландии со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма.

Исландцы сдерживали натиск хозяев на протяжении 75 минут игры и казалось, что матч уже близится к ничейному исходу. Но, на 76-й минуте, киевский динамовец Евгений Смирный забил первый гол. А спустя 6 минут, на 82-й, еще один динамовец Николай Шапаренко удвоил преимущество столичной команды.

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В параллельном матче группы, который проходил в Буче, сборные Латвии и Турции сыграли вничью - 2:2.

Матчи 2-го тура соревнований Турция - Исландия и Украина - Латвия состоятся 8 октября. Игра заключительного 3-го тура Турция - Украина и - Исландия - Латвия пройдут 11 октября.

Как сообщал УНИАН, согласно регламенту турнира, две лучшие команды из каждой из 13 групп отборочных соревнований, и лучшая третья (всего 27 команд) выйдут в Элит-раунд квалификации, который состоится весной. Эти 27 команд вместе со сборной, которая имеет самый высокий рейтинг среди тех, кто не преодолел отборочный раунд, сформируют семь групп по четыре команды Элит-раунда. Победители семи групп присоединятся к команде-хозяину финальной части Евро.

Чемпионат Европы-2017 (U-19) состоится в Грузии со 2 по 15 июля 2017 года.