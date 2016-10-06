Букмекеры считают сборную Турции фаворитом в матче против Украины

Букмекеры считают сборную Турции фаворитом в сегодняшнем матче против Украины. Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

На победу сборной Турции можно поставить с коэффициентами до 2,36, в то время как шансы на выигрыш Украины оцениваются от 3,10 до 3,80. На Читайте такжеШевченко сказал, при каких условиях будет доволен ничьей в матче против Турцииничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами от 2,90 до 3,28.

Напомним, матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года между Турцией и Украиной состоится сегодня, 6 октября, на стадионе в "Конье". Начало встречи - 21:45.