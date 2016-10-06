The Telegraph опубликовал список самых влиятельных людей английского футбола

Соответствующий рейтинг опубликовала газета The Telegraph, пишет Дождь.

Абрамович занял в рейтинге пятое место. Всего в списке 50 человек.

«Даже если вы не болеете за "Челси", то он имел большое влияние на ваш любимый клуб. Он — причина, почему владелец команды, за которую вы болеете, миллиардер, а не миллионер», - говорится в публикации. Газета отмечает, что «в английском футболе XXI века следы Абрамовича можно найти везде».

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Возглавил рейтинг издания исполнительный директор английской премьер-лиги Ричард Скудамору. Главной заслугой Скудамору журналисты называют увеличение стоимости телевизионных прав на матчи английского чемпионата. Так, в 1999 году телеправа стоили 10 миллионов фунтов для каждого клуба. Однако теперь Sky Sports заплатил более 10 миллионов фунтов за один матч чемпионата Англии.

Второе место в рейтинг занял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, возглавивший клуб летом 2016 года. На третьей строчке расположился агент Жорже Мендеш, клиентами которого являются Криштиану Роналду, Анхель Ди Мария, Диего Коста и другие известные футболисты.

На четвертое место газета поставила наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

В рейтинг также попали Уэйн Руни, Златан Ибрагимович, Дэвид Бэкхем, Тьерри Анри, а также тренеры Арсен Венгер и Юрген Клопп.