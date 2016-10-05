Шевченко сказал, при каких условиях будет доволен ничьей в матче против Турции

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может быть удовлетворен, если его команда сыграет вничью с Турцией в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции в Конье, сообщает Sport Arena.

"Если будет хорошая игра и будет победа - мы будем довольны, если будет хорошая игра и будет одно очко - мы будем удовлетворены", - сказал Шевченко.

"Вижу, что ребята, которые есть в нашем распоряжении готовы выйти на поле. Для меня важный сигнал, что игроки психологически готовы к игре", - подчеркнул он.

Шевченко также ответил на вопрос о привлечении в команду молодых футболистов - в частности, полузащитников Виктора Коваленко, Александра Зинченко и защитника Эдуарда Соболя.

"У нас идет омоложение команды. Будет много интересных тактических моментов, ведь обе команды обновляются и пытаются двигаться вперед", - сказал главный тренер.

Журналисты также спросили наставника украинцев о тренере сборной Турции Фатихе Териме, который в 2001 году возглавлял "Милан", за который играл Шевченко.

"С большим уважением отношусь к Териму, он был моим наставником в "Милане". Последние 20 лет успехи турецкого футбола связаны с ним. Я хорошо знаю специфику работы Терима, она никогда не меняется. Это всегда агрессивный атакующий футбол", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, матч отборочного турнира к ЧМ-2018 Турция - Украина состоится завтра, 6 октября, на стадионе в Конье. Начало встречи - 21:45.