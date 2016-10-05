Комитет ФИФА снова заподозрил президента Инфантино в коррупции

Комитет ФИФА по этике открыл дисциплинарное дело против главы организации Джанни Инфантино, сообщает Sport Arena, ссылаясь на Josimar.no.

Президент ФИФА попал в поле зрения комитета по этике из-за того, что в 2015 году УЕФА выдал кредит Федерации футбола Словении в размере четырех миллионов евро. Позже 3,6 миллиона из этих денег пошли на приобретение акций букмекерской компании Sportna Loterija, что прямо запрещено кодексом этики ФИФА.

Инфантино как генеральный секретарь УЕФА тогда был одним из тех высокопоставленных футбольных чиновников, кто взял на себя ответственность за выдачу кредита. При этом, отмечается, что обычно решения о выделении денежных средств в УЕФА принимает Финансовый комитет организации.

На данный момент неизвестно, знали ли экс-функционеры УЕФА о том, куда пошли деньги. Если окажется, что выделение средств для покупки букмекерской компании было запланированным, все фигуранты дела могут быть наказаны.

Примечательно, что в 2015 году президентом Федерации футбола Словении был Александр Чеферин, который 14 сентября был избран на пост главы УЕФА.

Напомним, прошлым летом сотрудники комитета ФИФА уже вели расследование против Инфантино из-за подозрений в растрате денег при полетах в Катар и Доху. Однако в итоге швейцарский функционер был признан невиновным.