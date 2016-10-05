Сборная Украины прилетела в Турцию для участия в отборочном матче ЧМ-2018 (фотогалерея)

Сборная Украины по футболу прибыла в турецкий город Конья, где состоится выездной матч национальной команды против Турции в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года.

В составе украинской команды находятся 25 футболистов, включая Александра Караваева и Сергея Кривцова, которые присоединились к сборной в последнюю очередь.

Напомним, матч состоится завтра, 6 октября, на стадионе "Конья", который вмещает 42 276 мест. Начало матча - 21:45.

После матча сборная Украины вылетит в Краков, где проведет следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Косово.