УЕФА разрешил проводить международные матчи в Харькове

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил Харькову принимать международные игры, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Ожидается, что вернется международный футбол в Харьков уже в ноябре, когда сборная Украины в товарищеском матче примет Сербию.

Ранее сообщалось, что эта игра, скорее всего, состоится 15 ноября.

Кроме того, это решение может сыграть на пользу донецкому "Шахтеру", который испытывает проблемы с посещаемостью во Львове.

9 сентября "горняки" играли на стадионе "Металлист" домашний матч 7-го тура чемпионата Украины против "Динамо" (1:1). Встреча практически собрала аншлаг, а игроки и главный тренер дончан Паулу Фонсека отметили великолепную атмосферу во время игры.

После этой встречи капитан Шахтера Дарио Срна и вовсе заявил, что хотел бы продолжать играть в Харькове.

Однако проводить матчи Лиги Европы в Харькове вице-чемпионы Украины смогут не раньше весны. Для этого оранжево-черным будет необходимо получить специальное разрешение УЕФА, так как клуб может играть только на заявленных стадионах (основной и резервный).

О намерении добиться снятия запрета с Харькова президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал еще накануне внеочередного конгресса УЕФА, на котором был избранновый президент союза в лице словенца Александера Чеферина.

Как сообщал УНИАН, УЕФА запретил проводить международные матчи в Харькове в 2014-м году, из-за близости города к зоне проведения АТО.