Украина примет матчи квалификационного этапа ЧЕ-2017 среди юношей до 19 лет
В отборочном турнире примут участие команды Украины, Исландии, Латвии и Турции.
6 октября в городах Борисполь и Буча Киевской области начинаются матчи квалификационного этапа Чемпионата Европы 2017 года среди юношей до 19 лет (группа 13), сообщает Федерация футбола Украины.
В этой группе выступают юношеские сборные U-19 Украины, Исландии, Латвии и Турции.
Матчи будут проходить в городе Буча на стадионе «Юбилейный» и в Борисполе на стадионе «Колос».
Три матча с участием сборной Украины U-19 будут транслироваться в прямом эфире на официальном Youtube-канале Федерации футбола Украины.
Согласно регламенту соревнований, две лучшие команды из каждой из 13 групп, и лучшая третья (всего 27 команд) выйдут в Элит-раунд квалификации, который состоится весной. Эти 27 команд вместе со сборной, которая имеет самый высокий рейтинг среди тех, кто не преодолел отборочный раунд, сформируют семь групп по четыре команды Элит-раунда. Победители семи групп присоединятся к команде-хозяину финальной части Евро.
Чемпионат Европы-2017 (U-19) состоится в Грузии со 2 по 15 июля 2017 года.
Расписание игр Группы 13:
1 тур
06.10.16, 15:00 м. Борисполь, стадион «Колос». Украина U-19 – Франция U-19
06.10.16, 15:00 м. Буча, стадион «Юбилейный». Латвия U-19 – Турция U-19
2 тур
08.10.16, 15:00 м. Борисполь, стадион «Колос». Украина U-19 – Латвия U-19
08.10.16, 15:00 м. Буча, стадион «Юбилейный». Турция U-19 – Франция U-19
3 тур
11.10.16, 15.00 м. Борисполь, стадион «Колос». Турция U-19 – Украина U-19
11.10.16, 15.00 м. Буча, стадион «Юбилейный». Исландия U-19 – Латвия U-19