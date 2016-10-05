Украина примет матчи квалификационного этапа ЧЕ-2017 среди юношей до 19 лет

6 октября в городах Борисполь и Буча Киевской области начинаются матчи квалификационного этапа Чемпионата Европы 2017 года среди юношей до 19 лет (группа 13), сообщает Федерация футбола Украины.

В этой группе выступают юношеские сборные U-19 Украины, Исландии, Латвии и Турции.

Матчи будут проходить в городе Буча на стадионе «Юбилейный» и в Борисполе на стадионе «Колос».

Три матча с участием сборной Украины U-19 будут транслироваться в прямом эфире на официальном Youtube-канале Федерации футбола Украины.

Согласно регламенту соревнований, две лучшие команды из каждой из 13 групп, и лучшая третья (всего 27 команд) выйдут в Элит-раунд квалификации, который состоится весной. Эти 27 команд вместе со сборной, которая имеет самый высокий рейтинг среди тех, кто не преодолел отборочный раунд, сформируют семь групп по четыре команды Элит-раунда. Победители семи групп присоединятся к команде-хозяину финальной части Евро.

Чемпионат Европы-2017 (U-19) состоится в Грузии со 2 по 15 июля 2017 года.

Расписание игр Группы 13:

1 тур

06.10.16, 15:00 м. Борисполь, стадион «Колос». Украина U-19 – Франция U-19

06.10.16, 15:00 м. Буча, стадион «Юбилейный». Латвия U-19 – Турция U-19

2 тур

08.10.16, 15:00 м. Борисполь, стадион «Колос». Украина U-19 – Латвия U-19

08.10.16, 15:00 м. Буча, стадион «Юбилейный». Турция U-19 – Франция U-19

3 тур

11.10.16, 15.00 м. Борисполь, стадион «Колос». Турция U-19 – Украина U-19

11.10.16, 15.00 м. Буча, стадион «Юбилейный». Исландия U-19 – Латвия U-19