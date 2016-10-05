25 игроков сборной Украины отправились в Турцию на матч отбора ЧМ-2018

На борт самолета, который вылетел в турецкую Конью, поднялись 25 игроков, включая полузащитника луганской «Зари» Александра Караваева, которого наставник главной команды страны Андрей Шевченко довызвал в расположение национальной сборной уже в разгаре сбора, сообщает ФФУ.

В свою очередь, в Киеве остался 18-летний хавбек «Динамо» Виктор Цыганков, который впервые в своей карьере получил вызов в первую команду, но вынужден пропускать матчи украинской команды из-за травмы. Также в Турцию отправился защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, который сменил в команде своего одноклубника Ярослава Ракицкого, вернувшегося в стан "оранжево-черных" залечивать старую травму.

Читайте такжеШевченко объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2018

Своими ожиданиями от предстоящей квалификационной "спарки" поделился защитник "сине-желтых" Богдан Бутко, который считает, что украинцам необходимо будет работать над задачей-максимум, которую поставил перед командой тренерский штаб Андрея Шевченко: "Хороший у Коньи стадион, приличная поддержка болельщиков. Будем отталкиваться от того задания, которое поставил перед нами тренерский штаб на две предстоящие игры - шесть очков".

Полет сборной Украины в город, где, кстати, недавно гостил донецкий «Шахтер», одолевший сопротивление местного «Коньяспора» в Лиге Европы (1:0), продлится около двух с половиной часов.

Как сообщал УНИАН, матч отборочного цикла ЧМ-2018 между национальными сборными командами Турции и Украины состоится 6-го октября в 21:45.