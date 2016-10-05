Состав команды "Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим в мире

Швейцарская компания CIES Football Observatory, представляющая эксклюзивные данные и анализ футболистов и футбольных клубов, подсчитала все трансферные затраты клубов пяти сильнейших лиг мира, и выявила команду с самым дорогим составом, сообщает Isport.

После покупки Поля Погба, ставшего самым дорогим футболистом в истории, на первое место вышел "Манчестер Юнайтед", который на свои трансферы потратил 627.7 млн. британских фунтов стерлингов.

Второе и третье место у мадридского "Реала" и другого клуба из Манчестера - "Сити". Состав Королевского клуба столицы Испании на 73 млн фунтов дешевле, чем у МЮ, а "Горожане" потратили на своих игроков на 93 млн фунтов меньше "Юнайтед".

Всего в первой двадцатке нашлось место девяти клубам английской Премьер-лиги, трем испанским клубам, по два представителя Франции и Германии, а также четыре клуба из итальянской Серии А.

Любопытно, что десять клубов-представителей Топ-5 лиг потратили на весь свой состав менее 10 млн евро.