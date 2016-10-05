Билеты на матч Лиги Европы "Шахтер" - "Гент" стоят от 50 гривен

Билеты на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Шахтер" - "Гент" поступили в продажу, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Стоимость билетов категории Standard составляет 50, 70, 100, 150, 200 и 250 гривен. Также можно приобрести билеты категорий Club 1936 (700 гривен) и Business Club (1 500 и 2 000 гривен).

Матч группового этапа Лиги Европы "Шахтер" - "Гент" состоится на "Арене Львов" 20 октября. Начало игры в 20:00.

Как сообщал УНИАН, ранее в нынешнем розыгрыше еврокубка горняки переиграли в гостях турецкий "Коньяспор" (1:0), а затем дома уверенно выиграли у португальской "Браги" (2:0).