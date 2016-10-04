Сборная Украины перед матчами с Турцией и Косово лишилась Ракицкого

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал защитника донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова в команду перед отборочными матчами к чемпионату мира 2018 года против Турции и Косово. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Кривцов заменит в команде другого защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого, который получил рецидив травмы бедра и отправился в расположение своего клуба.

Завтра Кривцов вместе с другими футболистами сборной Украины вылетит в Конью, где 6 октября команда проведет матч против Турции. Встреча с Косово, которая пройдет для Украины в статусе домашней, состоится 10 октября в Кракове.

Добавим, что ранее Кривцов провел в составе сборной Украины один матч. Это случилось в 2011 году, когда защитник сыграл все 90 минут в товарищеском матче против Чехии.