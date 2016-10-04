Шевченко вызвал Караваева в сборную вместо травмированного Цыганкова

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко довызвал в ряды команды полузащитника луганской «Зари» Александра Караваева, сообщает пресс-служба команды.

Караваев вызван вместо травмированного полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова, которому повреждение не позволяет готовиться к двум ближайшим квалификационным матчам национальной сборной команды Украины со сборными Турции и Косово.

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Игрок "Зари" уже прибыл в расположение национальной команды в Козине и вместе с партнерами по команде примет участие в вечерней тренировке.

Как сообщал УНИАН, матчи отбора ЧМ-2018 состоятся 6 октября (Турция - Украина) и 9 октября (Украина - Косово).