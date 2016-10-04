Бывший британский чиновник призвал лишить Россию права проведения ЧМ-2018

Бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг призвал ФИФА лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу 2018-го года из-за ситуации в Сирии, сообщается в Twitter телеканала ITV.

Читайте такжеМинистр спорта России: Никто не хочет покупать телеправа на трансляции Чемпионата мира-2018 по футболу«Это выходит за рамки понимания – Россия готовится принять ЧМ-2018. Они нарушают человеческие права, бомбят Алеппо, а мы собираемся играть в футбол в Москве в 2018-м году?! Россию нужно лишить права принимать любые международные соревнования. ФИФА должна лишить Россию права на проведение ЧМ-2018. Если она этого не сделает, мы обязаны бойкотировать этот чемпионат», – заявил Клегг в в эфире ITV.

Как сообщал УНИАН, ранее многие политические и общественные деятели неоднократно призывали ФИФА перенести Чемпионат мира по футболу-2018 из России в другую страну из-за аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе. В ФИФА отвергают возможность переноса турнира.