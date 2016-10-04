Эмблема одесского "Черноморца" вошла в Топ-15 лучших в мире

Эмблема одесского "Черноморца" вошла в Топ-15 лучших в шутливом рейтинге британского футбольного издания FourFourTwo.

«Они покорили нас самым крутым мячом, который когда-то существовал, в центре логотипов футбольных клубов. Классический кожаный Adidas Tango с черными-белыми прямоугольниками и футбольно-волейбольными линиями. Подобные модели не используются с 1970-х годов. Безумный Украинский бриллиант», – резюмировали составители рейтинга FourFourTwo.

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Украинский клуб опередил в этом рейтинге, среди прочих, миланский "Интер" и аргентинскую "Бока Хуниорс".

В число лучших эмблем футбольных клубов вошли логотипы амстердамского "Аякса", команды "Лампанг" (второй дивизион чемпионата Таиланда), немецкого "Кельна", итальянской "Сампдории" и мексиканского "Леонес Негрос" (второй дивизион чемпионата страны).

Всего в рейтинге представлены эмблемы 21 клуба.