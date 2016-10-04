Сборная Украины может провести товарищеский матч с Сербией в ноябре

Национальная сборная Украины по футболу может провести товарищеский матч с командой сборной Сербии, сообщает Футбол24.

На данный момент достигнута предварительная договоренность между федерациями футбола Украины и Сербии.

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В случае успешного завершения переговоров матч Украина – Сербия пройдет 15 ноября на территории Украины. В ближайшее время будет принято решение о том, какой стадион примет данную игру.

Как сообщал УНИАН, в ближайшеет время сборная Украины проведет два матча отбора ЧМ-2018. 6 октября пройдет гостевая игра с Турцией (в Конье) и 9 октября домашний матч с Косово (в польском Кракове).