Президент ФИФА предложил расширить чемпионат мира до 48 команд

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино предлагает расширить количество участников чемпионата мира по футболу с 32 до 48 команд, сообщает SportArena со ссылкой на ВВС.

Швейцарец хочет, чтобы мундиаль начинался с предварительного раунда в форме плей-офф, после которого вылетали бы 16 команд. То есть групповой раунд, как и прежде, начинался бы при 32 участниках.

«Это идеи для поиска лучшего решения, мы будем обсуждать их в этом месяце, и примем решение в 2017 году, — отметил Инфантино. - Означает, что чемпионат мира будет с привычными 32 командами, но в то же время на турнир изначально попадут 48. Цель ФИФА – развивать футбол во всем мире, и чемпионат мира это самое крупное событие. Это больше, чем соревнование, это социальное событие».

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Окончательное решение ФИФА примет в январе 2017 года.

Расширение чемпионата мира было одним из пунктов предвыборной программы Инфантино в президенты ФИФА, однако ранее 46-летний функционер вел речь о 40 участниках, которых нужно было бы разделить на восемь групп по пять команд.

Если решение о расширении будет утверждено, то первым чемпионатом мира с 40 или 48 командами, может стать розыгрыш 2022 года, запланированный в Катаре.