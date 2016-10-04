На матч Украина - Косово пустят всего тысячу украинских болельщиков

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 Украина - Косово смогут посетить всего тысяча украинских болельщиков, сообщил в эфире телеканала "Футбол 1" президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Мы получили официальное подтверждение польской стороны — матч будет в Кракове. Единственное ограничение, что на стадион пустят до тысячи болельщиков. Возможность проведения таких мероприятий контролируется центральными органами власти, а на местном уровне они могут принять только такое решение — до тысячи болельщиков», — заявил функционер.

Вместительность стадиона местной команды "Краковии", где будет проведен матч, составляет около 15 тысяч мест. И на данный момент непонятно, будут ли остальные 14 тысяч сидений пустовать, либо же на них пустят польских любителей футбола.

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура отбора на ЧМ-2018 Украина — Косово пройдет 9 октября. До этого, 6 октября, украинцы сыграют в гостях матч 2-го тура с командой Турции.

Сборная Украины стартовала в отборе ЧМ-2018 с ничьей в игре со сборной Исландии - 1:1.