Бесхозные спортивные арены

Кризис, в котором перманентно пребывают украинские клубы, в том числе и ведущие – участники Премьер-лиги, периодически приводит к исчезновению команд. И, как следствие, к тому, что стадионы становятся бесхозными. Так случилось с ареной «Металлург» в Кривом Роге, так случилось и со стадионом «Металлист» в Харькове. Так могло случиться и со стадионом «Славутич-Арена» в Запорожье, где исчез местный «Металлург», но стадион вовремя «подхватила» луганская «Заря», которая вынуждена была покинуть родные пенаты еще два года назад. Впрочем, сейчас не об этом. Стадион «Аванград» в Луганске и «Донбасс-Арена» в Донецке – «герои» совсем другой истории…

Строительный бум накануне Евро-2012, в результате которого появились ультрасовременные арены в Харькове и Донецке, отвечающие всем требованиям УЕФА, сменился кризисом, который охватил все сферы. В том числе, и жизнедеятельность футбольных клубов. Мы уже привыкли к тому, что в клубах регулярно задерживают зарплаты. Игроки стали массово уезжать в Европу, где зарплаты уровня наших команд даже не снились, но есть стабильность. Если до 2014 года наши игроки варились в собственном соку и даже не помышляли об выезде за рубеж (настолько все было благополучно у нас), то теперь снижение уровня зарплат и нестабильные выплаты заставляют игроков обращать свои взоры даже на «заштатные», по европейским меркам, чемпионаты Бельгии, Австрии и т.д.

Но финансовая ситуация отражается на стадионах только в крайнем случае. Когда команда просто перестает существовать. Поскольку в этом случае и стадион ей незачем. Газон начинает зарастать сорняками, а арена, в отсутствии спроса, ветшает и приходит в негодность. Яркий пример – арена «Металлист» в Харькове.

УНИАН задался вопросом, в каком состоянии сейчас находятся отечественные стадионы, некогда служившие родным домом командам ведущего футбольного дивизиона Украины – Премьер-лиги.

Харьков - в ожидании «хозяина»

Одной из наиболее сложных остается ситуация в Харькове, где простаивает арена, построенная к Евро-2012. Некогда один из ведущих в Украине клубов - «Металлист» - отметивший в декабре 2015 года свое 90-летие, по окончанию того же сезона 2015/16, прекратил свое существование.

Собственно, снежный ком проблем харьковчан катился еще со времен Евромайдана. Зимой 2014-го тогдашний тренер команды Мирон Маркевич первым обмолвился о задержках с выплатами зарплаты в клубе. Владелец «Металлиста» и один из самых молодых олигархов «эпохи Януковича» Сергей Курченко явно не был расположен тратить деньги на футбольную команду. Со временем ситуация в клубе только ухудшалась. Логичный итог был подведен минувшим летом. В Чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов клуб занял 10 место, но из-за огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом, не прошел аттестацию для участия в Чемпионате Украины по футболу сезона 2016/17, потерял профессиональный статус.

До последнего времени, на арене «Металлист» в заброшенном состоянии находилось только футбольное поле. Все остальное – админздание, прочие строения и коммуникации стадиона были в полном порядке. За полгода с момента ликвидации команды «Металлист» ничего критичного не произошло, поскольку ОСК (областной спортивный комплекс) находится в собственности облсовета, а значит, охрана полностью выполняет свои обязанности по сохранению объекта. Впрочем, и ничего хорошего этот вынужденный простой, до поры, до времени, не сулил.

Все разительно изменилось 30 августа. Именно в этот день стало известно, что центральный матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу «Шахтер» - «Динамо» 9 сентября пройдет именно в Харькове. Похоже, дончане окончательно отвернулись от не очень гостеприимного (с их точки зрения) Львова и стали искать компромиссные варианты. А вариант с Харьковом – практически идеальный. Город находится вблизи от зоны проведения АТО и Донецка, в частности. Соответственно, здесь находится огромное количество переселенцев из Донецка и области – потенциальных болельщиков «Шахтера». Стадион в Харькове куда более вместительный чем «Арена-Львов», а с учетом опыта проведения матчей Евро-2012 подходит под проведение игр Лиги чемпионов или Лиги Европы не меньше, чем та же львовская арена, также имеющая статус стадиона Евро. Осталась формальность – «узаконить» арену в качестве места проведения игр еврокубков в УЕФА (сейчас дончане могут использовать в качестве домашней в матчах еврокубков только Львов-Арену). А уже с февраля 2017-го игроки и персонал «Шахтера» вполне могут обживаться в Харькове.

Кстати, уже перед матчем с «Динамо» клуб провел солидную работу по подготовке того самого газона, который пришел в запустение за месяцы простоя. И наверняка, в случае глобального переезда в Харьков (а не одноразовых акций), «Шахтер» не будет жалеть средств на обновление и, возможно, частичный ремонт арены «Металлист», в котором стадион может нуждаться из-за простоя.

Опрошенные УНИАН фанаты в городе не имеют четкого представления о будущем своего стадиона. Местные болельщики разделились на тех, кого интересует только судьба «Металлиста» и тех, кому все равно, кто будет играть в городе, лишь бы стадион функционировал и в город вернулся «большой футбол». Впрочем, повторимся, наученные львовским опытом руководители «Шахтера» на местную публику особо не рассчитывают. Основной их потенциал – большое количество переселенцев. Хотя, в Харькове-то уж точно не будут так яро поддерживать соперников горняков в лице «Динамо» и «Днепра», как это было во Львове. Здесь публика гораздо более нейтральная.

Кривой Рог – арена для баталий локального масштаба

Криворожский «Кривбасс» прекратил свое существование еще в «благополучные» довоенные времена - в мае 2013 года. Команда заняла пристойное 6-е место в чемпионате Украины сезона 2012/13, но… поставила в известность дирекцию УПЛ о том, что из-за прекращения финансирования клуба вынуждена отказаться от участия в матчах Премьер-лиги. В июне 2013 года клуб лишился лицензии и утратил статус профессионального, поскольку долг команды перед футболистами и работниками клуба составил 4 млн долларов. Была начата процедура банкротства.

Впоследствии команда хотела возобновить свой профессиональный статус и даже заявлялась во Вторую лигу чемпионата Украины, но так и не выступила там. В данное время «Кривбасс» выступает в чемпионате Днепропетровской области, задействовав, по большей части, куда менее вместительную арену «Спартак».

Вместе с тем, стадион «Металлург», который был построен в 1969 году, насчитывает чуть более 29 тысяч мест. Накануне дебюта команды в еврокубках, в 1999-м году, он был реконструирован в соответствии с требованиями УЕФА. И несмотря на то, что перспективы Кривого Рога в Премьер-лиге и, тем более, еврокубках сейчас весьма туманны, подготовлен и прошел экспертизу проект новой реконструкции стадиона на сумму 105 млн грн из городского бюджета. Предполагается заменить трибуны, коммуникации, отремонтировать подтрибунные здания. В планах городских властей значится дата начала реконструкции - 2017 год.

Примечательно, что, в отличие от многих других крупных арен, стадион «Металлург» не выглядит заброшенным. На базе стадиона существует ДЮСШ (в том числе, футбольная секция). Поле стадиона - с подогревом, покрытие в нормальном состоянии. На время реконструкции, поблизости от существующей площадки, планируется соорудить стандартное футбольное поле с искусственным покрытием. Также периодически на стадионе проходят городские и областные соревнования по футболу.

Кто знает, возможно, именно по причине реконструкции в город не спешат клубы из проблемных регионов, коих у нас целых три. Ни «Шахтер», ни «Олимпик», ни «Заря», в свое время не заинтересовались ареной в Кривом Роге, которая полностью соответствует требованиям для проведения матчей еврокубков. К тому же, ее не надо было бы делить с командой-хозяином – ее в Кривом Роге нет уже три года.

Львов – «Украина» в тумане

Стадион «Украина», даже в сравнении со своим «младшим братом», но куда более респектабельной и престижной «Львов-Ареной», также является весьма конкурентоспособным. Расположенный удобно географически, практически в центре города, этот объект полностью соответствует всем нормам УЕФА. Например, в 2007-м году на стадионе было постелено новое футбольное поле. Газон с травой сорта «лимузин» (высота 2-3 сантиметра), считается одним из лучших в стране. Кроме того, этот газон оснащен системой автоматического полива и дренажной системой. Накануне старта львовских «Карат» в еврокубках сезона 1999/2000 деревянные лавки были заменены на пластиковые сиденья. Стадион может вместить 28 051 зрителя.

Впрочем, все это богатство совершенно неинтересно главной городской команде – «Карпатам». А вопрос о судьбе стадиона к руководству клуба вызывает лишь нездоровые эмоции, вперемешку с агрессией.

Вместе с тем, в этом вопросе обращаться стоит именно в ФК «Карпаты». В 2008-м году стадион был передан городскими властями в долгосрочную аренду клубу на 10 лет (с размером арендной платы в 1 гривну в год). Тем более непонятна реакция директора стадиона Александра Когута и президента ФК Карпаты Петра Дыминского – оба отказываются общаться со СМИ.

С февраля 2016 года, когда ФК «Карпаты» подписали соглашение со «Львов-Ареной», команда проводит свои домашние матчи на стадионе, построенном под Евро-2012. И это при том, что он расположен крайне неудобно, фактически за чертой города, а «Украина» находится недалеко от центральной части Львова: поколения болельщиков «Карпат» давно проторили дорожку на этот стадион.

Впрочем, есть одно существенное примечание - соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает проведение 5 матчей Премьер-лиги.

Несмотря на то, что «Карпаты» фактически покинули «Украину», стадион, в настоящее время, находится в хорошем состоянии. Если табло из-за технической неисправности заменили на табло меньших размеров, то освещение и прочие коммуникации работают на должном уровне. Специальная служба по уходу за полями также поддерживает хорошее состояние поля.

«В настоящее время на стадионе «Украина» проводятся соревнования в рамках детско-юношеской футбольной лиги Украины. На стадионе «Украина» проходят матчи карпатовских молодежной и юношеской команд U-19 и U-21. Также на стадионе «Украина» «Карпаты» проводят товарищеские матчи в межсезонье», - сообщал клубный пресс-атташе Юрий Назаркевич.

В том, что «молодежки» играют практически в центре города есть и определенный плюс. До 2016 года молодежные и юношеские команды «Карпат» играли в городе Рава-Русская (Львовская область), в 60 км от Львова, поскольку во Львове больше нет стадионов, сертифицированных ФФУ. Теперь «молодежки» играют во Львове, а болельщики могут полноценно следить за командами всех возрастов.

Во Львове есть еще одна проблема, которая практически не имеет отношения к футболу, но очень существенна в отношении стадиона. С «Украиной» с 2009 года соседствует промышленно-продовольственный рынок (торговый центр «Украина»): торговые павильоны вплотную подступают к стадиону и имеют общую огражденную территорию. Рынок во время кризиса «упал», и, несмотря на добротные магазины и сооружения, имеет незначительный товарооборот.

Вместе с тем, в городском совете Львова УНИАН сообщили, что никаких разрешений санстанция или городской совет на строительство рынка, возведенного на месте бывших спортивных площадок возле стадиона «Украина», и вовсе не предоставляли. В этой связи, в СМИ «гуляет» информация, что ФК «Карпаты» подал в суд на Львовский городской совет из-за нежелания передать клубу землю возле стадиона (на которой и располагается незаконный рынок). Однако данную информацию категорически отказываются комментировать как в горсовете, так и в ФК «Карпаты».

Наконец, есть еще один щепетильный вопрос в отношении львовской арены. Он касается использования стадиона и территории, прилегающей к стадиону, где якобы городская власть хочет построить жилые дома. Впрочем, из-за неприязненных отношений, которые на протяжении длительного времени сложились между мэром Львова Андреем Садовым и президентом ФК «Карпаты» Петром Дыминским, обе стороны стараются избегать комментариев в публичной плоскости.

Дирекция стадиона также не комментирует, кому сдается в аренду стадион, и куда направляются полученные от аренды средства. На запрос УНИАН о будущем «Украины» в пресс-службе львовского горсовета ответили, что в 2016 году денег на реконструкцию стадиона не предусмотрено. А что будет в 2017 году пока неизвестно, так как нет бюджета.

Запорожье – «Заря» и другие перспективы

Пожалуй, наиболее стабильная ситуация из стадионов, которые не имеют своих «хозяев», у «Славутич Арены» в Запорожье. Несмотря на то, что местный «Металлург» прекратил существование, большой футбол из города никуда не делся. Свои матчи здесь проводит луганская «Заря». А в прошлое воскресенье, 2 октября, домашнюю игру Премьер-лиги провел донецкий «Шахтер», который принял здесь… ту самую «Зарю».

Запорожский стадион «Славутич Арена» находится в коммунальной собственности горсовета и, де-юре, называется КП «Центральный стадион». Он вмещает 12 000 зрителей, что для областного центра с населением свыше 750 тысяч человек не так уж и много.

На сегодняшний день, у стадиона есть аккредитация для проведения матчей любого уровня. И, по словам как болельщиков, так и чиновников, принимает он их достойно. Вместе с тем, руководитель Департамента спорта, семьи и молодежи Запорожской мэрии Павел Бланк отмечает: «Осветительное оборудование стадиона было введено в эксплуатацию в 2006 году и номинальный срок его эксплуатации истекает. Де-факто проблем нет, но теоретически они возникнуть могут, поэтому уже сейчас мы занимаемся вопросом реконструкции: на ближайшую сессию вынесен вопрос о выделении 1 млн 260 тыс грн на ее проведение. Все комиссии мы уже успешно прошли и оснований предполагать, что эти средства не будут выделены, у нас нет».

Чиновник уверен, что достойный прием матчей разного уровня местным стадионом – результат грамотного технического обслуживания объекта и системной работы, направленной на предупреждение гипотетически возможных форс-мажорных ситуаций. Таких, как с освещением.

Кстати, если эта проблема не будет решена зимой, стадион лишится права проводить матчи УПЛ.

Директор стадиона Максим Лупашко также убежден, что вопрос освещения «Славутич Арены» будет решен до конца года. Текущие же вопросы обслуживания сейчас решаются во многом благодаря ФК «Заря», для которого стадион является «домашним полем», что дает КП порядка 140 тыс грн за матч.

Тем не менее, матчи в Лиге Европы «Заря» приняла решение играть в Одессе. Среди болельщиков активно муссировалась версия, что основная причина тому – отсутствие на «Славутич арене» автоматических турникетов, однако руководство стадиона эту версию опровергает. «Все замечания комиссии УЕФА были устранимы. Конкретно по турникетам у нас были и есть договоренности об аренде: в случае необходимости они могут быть установлены на «Славутич арене» в течение нескольких недель. То есть, если бы мы получили заявку от «Зари», игры прошли бы в Запорожье. Но заявки мы не получили», - рассказал директор стадиона.

Вынужден сейчас уходить со «Славутич арены» и играющий во второй лиге запорожский «Металлург». По словам экс-пресс-секретаря ФК «Металлург», ныне возглавляющего общественную организацию фанов клуба «Металлург навсегда» Романа Акбаша, причина тому – финансы. «Сегодня запорожский «Металлург» живет за средства местных бизнесменов и любителей футбола. Платить по тарифам стадиона мы не можем, а на их снижение для запорожского клуба городские власти, к сожалению, не идут», - рассказал он.

Как и чем будет жить «Славутич арена» в дальнейшем – вопрос открытый. По словам директора арены Максима Лупашко, городской стадион, а именно таков сегодня статус «Славутич арены», быть прибыльным не может априори. Тем не менее, у руководства КП большие планы по его развитию. Кроме реконструкции осветительного оборудования и решения вопроса с турникетами, планируется, в частности, приобретение защитного покрытия поля, что даст возможность проводить на стадионе концерты и другие массовые акции. Но будет ли футбол?

УНИАН